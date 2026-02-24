Tại buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Siren's Kiss (Nụ hôn của nàng tiên cá), Park Min Young (40 tuổi) chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai Han Seol Ah.

“Nhân vật là một phụ nữ có sức hút khó cưỡng nhưng bị nghi ngờ liên quan đến các vụ gian lận bảo hiểm và những cái chết bí ẩn xung quanh mình”, cô cho biết. Theo nữ diễn viên, Han Seol Ah là người cô độc, mắc chứng rối loạn hoảng sợ và gần như không ăn trong phim. “Vì quá nhiều bi kịch xảy ra, cô ấy chỉ uống nước và rượu khi ở nhà”, Park Min Young nói.

Park Min Young tại buổi ra mắt phim "Siren's Kiss".

Để khắc họa trọn vẹn tâm lý nặng nề của nhân vật, cô chủ động không tăng cân trong suốt thời gian ghi hình, thậm chí nhịn ăn và uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày nhằm duy trì vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy đúng với hình tượng.

Trước đó, Park Min Young từng gây chú ý khi giảm còn 37kg cho vai diễn trong Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi). Việc tiếp tục áp dụng phương pháp ép cân khắc nghiệt khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng.

Nữ diễn viên cho biết sau khi hoàn tất quay phim, cô đã “trở lại bình thường”. Park Min Young thừa nhận từng đẩy bản thân vào trạng thái tâm lý u tối để nhập vai nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cô có thể nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.

Hình ảnh nữ diễn viên với thân hình gầy gò vào tháng 9/2025 được cho là trong giai đoạn quay phim.

Sinh năm 1986 tại Seoul, Park Min Young ra mắt năm 2006 qua sitcom Gia đình là số 1 và sớm ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Thư Ký Kim sao thế?...

Cô từng công khai hẹn hò với Lee Min Ho sau khi đóng chung Thợ săn thành phố, song cả 2 chia tay sau thời gian ngắn.

Park Min Young trong "Siren's Kiss":

Nguồn: Korea Boo