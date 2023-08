Trong những ngày gần đây, thông tin hai diễn viên nổi tiếng Park Seo Joon và Kim Da Mi hẹn hò được hơn 2 tháng khiến người hâm mộ tò mò. Một số nguồn tin tiết lộ rằng phía công ty quản lý của Park Seo Joon đã xác nhận tin đồn tình cảm này là chính xác.

Park Seo Joon và Kim Da Mi được cho là đã phải lòng nhau sau khi cùng đóng phim Tầng lớp Itaewon. Tuy nhiên, công ty quản lý của cả hai không hề lên tiếng về điều này.

Park Seo Joon và Kim Da Mi trong 'Tầng lớp Itaewon'.

Trước đó, những cảnh tình cảm mãnh liệt, những khoảnh khắc lãng mạn, nóng bỏng của Park Seo Joon và Kim Da Mi trong Tầng lớp Itaewon đã làm cho nhiều fan hy vọng hai diễn viên hẹn hò ở ngoài đời thực.

Truyền thông Hàn Quốc cũng chỉ ra nhiều điểm nghi vấn giữa Park Seo Joon và Kim Da Mi. Theo trang Celebcritics, hai diễn viên thường xuyên được bắt gặp cùng nhau tại nhiều sự kiện và lễ trao giải. “Sự tương tác thân mật và mối quan hệ thoải mái của cả hai dễ khiến khán giả liên tưởng đến việc họ đang thực sự hẹn hò”, trang tin này nhận định.

Cả hai có mối quan hệ thân thiết.

Trái lại, nhiều khán giả cho rằng chuyện Park Seo Joon và Kim Da Mi hẹn hò chỉ là tin đồn vô căn cứ. Việc các diễn viên tương tác gần gũi với nhau không phải là điều hiếm gặp. Bên cạnh đó, không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về việc cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.

Chưa kể, Park Seo Joon gần đây dính nghi vấn tình cảm với YouTuber nổi tiếng Xooos. Người hâm mộ tìm ra nhiều bằng chứng như hai người sử dụng đồ vật giống nhau, có nhiều bạn bè chung và thường xuyên check-in tại cùng một địa điểm.

Nhưng phía công ty quản lý của Park Seo Joon cho biết: “Thật khó để xác định cuộc sống riêng của nam diễn viên”. Trong khi đó, Park Seo Joon tỏ ra không thoải mái khi bị xoi mói đời tư.

Park Seo Joon cũng dính nghi vấn hẹn hò với YouTuber nổi tiếng Xooos.

Trong cuộc họp báo về bộ phim Concret Utopia vào hồi tháng 6 sau khi tin đồn hẹn hò nổ ra, Park Seo Joon nói anh cảm thấy bị áp lực rất nhiều về việc công khai cuộc sống riêng tư và mong khán giả hãy thể hiện sự quan tâm đến bộ phim anh đóng.

Park Seo Joon sinh năm 1988 và là nam diễn viên được yêu thích nhờ hàng loạt vai diễn thành công trong các bộ phim như Fight for my way, Thư ký Kim sao thế?, She was pretty… Bên cạnh diễn xuất ấn tượng, Park Seo Joon còn thu hút khán giả với vẻ ngoài điển trai cùng cách hành xử lịch thiệp.

Nữ diễn viên Kim Da Mi sinh năm 1995 và nổi tiếng sau loạt phim Tầng lớp Itaewon hay Mùa hè yêu dấu của chúng ta. Kim Da Mi được xem là “tân binh khủng long” của làng điện ảnh Hàn Quốc khi được giới chuyên môn đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng ấn tượng.

Bộ phim 'Tầng lớp Itaewon' do Park Seo Joon và Kim Da Mi đóng chính:

Hà Vy