Theo một khảo sát của Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, có tới 84,35% công trình gặp hiện tượng thấm, trong đó hơn một nửa là các công trình mới được đưa vào sử dụng dưới 5 năm. Điều đáng nói là chi phí bỏ ra để chống thấm chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng chi phí xây dựng, nhưng có thể tiết kiệm lên tới 80% chi phí sửa chữa và bảo trì sau này.

Trước thực trạng này, Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam đã tập trung nghiên cứu để đưa ra các giải pháp chống thấm hiệu quả và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Trong số đó, Pasco Silicon là sản phẩm tiên phong, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giải quyết tận gốc bài toán thấm dột cho hàng triệu ngôi nhà nhiệt đới.

Sơn Pasco Silicon mang đến giải pháp chống thấm, chống nóng vượt trội cho ngôi nhà Việt

Mang đến vẻ đẹp bền vững cho ngôi nhà Việt

Thuộc dạng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa nóng ẩm, mùa mưa nhiều, mỗi năm, nước ta đón trung bình từ 1.500 đến 3.000 mm lượng mưa, độ ẩm không khí thường xuyên duy trì trên 80% (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia). Trong điều kiện này, tường nhà rất dễ bị thấm nước, gây bong tróc, nứt nẻ và tạo điều kiện cho rêu mốc sinh sôi phát triển, làm giảm tuổi thọ công trình và gây bất tiện trong sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, thời tiết Việt Nam còn khắc nghiệt bởi nắng nóng gay gắt vào mùa hè với nhiệt độ trung bình nhiều nơi lên đến 42 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm khiến tường nhà dễ giãn nở, nứt chân chim. Ánh nắng mặt trời và tia UV liên tục tác động khiến lớp sơn phai màu nhanh chóng, bề mặt xuống cấp chỉ sau vài năm.

Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, các chuyên gia xây dựng cho rằng việc lựa chọn giải pháp sơn đa năng vừa giúp chống thấm cho ngôi nhà vừa bảo vệ ngôi nhà khỏi tia UV rất quan trọng. Đây là lý do Pasco Silicon được đánh giá là người bạn đồng hành tin cậy cho các gia đình Việt.

Pasco Silicon giải pháp kinh tế tối ưu cho gia đình Việt

Trong xây dựng, chi phí và hiệu quả luôn là những yếu tố được gia chủ quan tâm hàng đầu. Thông thường, để bảo vệ công trình đạt hiệu quả tối ưu, việc thi công thường yêu cầu ít nhất 2 lớp sơn lót chống kiềm kết hợp với 2 lớp sơn phủ trang trí. Trong khi đó, đối với dòng sơn có tính kinh tế như Pasco Silicon, chỉ cần thi công 2 lớp mà không cần lớp sơn lót. Nhờ vậy, gia chủ có thể giảm đáng kể chi phí nguyên vật liệu và nhân công, đồng thời rút ngắn tiến độ hoàn thiện công trình.

Pasco Silicon - giải pháp sơn tối ưu cho người tiêu dùng

Xét về độ bền màng sơn, Pasco Silicon khẳng định ưu thế với khả năng chống thấm và thích nghi tốt trong mọi điều kiện khắc nghiệt như mưa dầm, nắng gắt hay độ ẩm cao. Nhờ ứng dụng công nghệ Water Beading Effect, bề mặt sơn khi gặp nước mưa sẽ xuất hiện hiệu ứng giọt tròn lăn đi nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng ẩm mốc, bong tróc, bảo vệ công trình bền vững trước tác động của môi trường và duy trì tính thẩm mỹ lâu dài.

Bên cạnh đó, để tối ưu hiệu quả làm mát, Pasco Silicon đã được ứng dụng công nghệ Microsphere - bước tiến công nghệ lớn trong ngành sơn. Công nghệ Microsphere sử dụng các hạt cầu Bo silicat rỗng, siêu nhỏ, có kích thước chỉ từ 10 - 250 μm, phân bố dày đặc và đồng đều trong lớp màng sơn. Khi được phủ lên bề mặt công trình, những hạt cầu này tạo nên hàng triệu “túi khí” li ti, vừa có khả năng phản xạ bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, vừa ngăn chặn quá trình truyền nhiệt vào bên trong ngôi nhà. Nhờ đó, bề mặt tường có thể được giảm nhiệt lên tới 6 độ C, giúp giảm áp lực cho hệ thống làm mát và tiết kiệm đáng kể điện năng sử dụng.

Pasco Silicon là kết quả của hàng ngàn giờ nghiên cứu hăng say của đội ngũ chuyên gia Sơn Pasco

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Ủy viên BCH Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam chia sẻ: "Lấy lợi ích của khách hàng làm trọng tâm cho sự phát triển, chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu và đánh giá những tác động khắc nghiệt của khí hậu lên các công trình xây dựng. Từ kết quả đó, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm Pasco Silicon - giải pháp chống thấm, chống nóng vừa mang tính kinh tế vừa phù hợp điều kiện thời tiết tại Việt Nam giúp các gia đình yên tâm khi xây dựng tổ ấm".

Trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu xây dựng bền vững ngày càng tăng, Pasco Silicon kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu gia đình trên khắp cả nước, góp phần kiến tạo những công trình vững bền, thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí dài lâu.

(Nguồn: Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam)