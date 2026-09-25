Theo The Athletic, đội bóng thành Manchester bị kết luận vi phạm tất cả, trừ một trong số 115 cáo buộc ban đầu. Man City luôn bác bỏ các và dự kiến kháng cáo.

Người phát ngôn của Man City nói với The Athletic: "Quy trình xử lý của Premier League vẫn đang tiếp diễn, còn những phần quan trọng cần hoàn tất và phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu bảo mật.

Vì vậy, lập trường của Man City vẫn nhất quán với tuyên bố mà câu lạc bộ đưa ra vào tháng 2/2023.

Trong 8 năm qua, CLB nghiêm túc tôn trọng quy trình pháp lý, trên cơ sở tin rằng BLĐ và bộ máy điều hành Premier League sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, khách quan, công bằng và không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ phe phái nào."

Man City vi phạm 114/115 cáo buộc - Ảnh: Alamy

Premier League đưa ra các cáo buộc đối với Man City sau cuộc điều tra về những hành vi bị cho là vi phạm giai đoạn 2009–2018.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi báo Đức Der Spiegel công bố các tài liệu tài chính bị rò rỉ của Man City vào tháng 11/2018. Vụ việc sau đó được chuyển tới một ủy ban độc lập để xem xét và ra phán quyết.

Theo The Times, các CLB vừa được thông báo về kết quả sau cuộc họp Premier League hôm thứ Năm.

Dưới quyền sở hữu của Sheikh Mansour, Man City giành tổng cộng 8 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 7 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League.

Riêng trong giai đoạn liên quan đến các cáo buộc, đội bóng vô địch Premier League ba lần, FA Cup hai lần, Cúp Liên đoàn bốn lần và giành một Siêu cúp Anh.

Trong trường hợp bị trừ điểm, án phạt có thể được áp dụng kể từ thời điểm ra quyết định. Một khả năng khác là trừ điểm hồi tố, kéo theo nguy cơ Man City bị tước các danh hiệu đã giành được.

Man City vô địch Premier League các mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18. MU về nhì ở mùa đầu tiên và mùa cuối cùng trong số đó, còn Liverpool đứng thứ hai mùa 2013/14.

Nếu danh hiệu được trao cho các đội á quân, Steven Gerrard có thể được ghi nhận một chức vô địch Premier League.

Sir Alex Ferguson sẽ có thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ của mìn,. Trong khi Jose Mourinho, người dẫn dắt MU mùa 2017/18, cũng sẽ có thêm 1 chức vô địch bên cạnh những danh hiệu từng giành cùng Chelsea.

Tuy nhiên, khả năng cao hơn là án trừ điểm sẽ có hiệu lực từ thời điểm ra quyết định. Câu lạc bộ còn có thể đối mặt khoản tiền phạt rất lớn, lên tới 100 triệu bảng.