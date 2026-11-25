Từ ngày 7 - 20/11, thương hiệu bánh que Pepero mang đến không gian Pop-up Store đậm chất văn hóa Hàn Quốc tại Lotte Mall West Lake Hà Nội, cùng giới trẻ lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân dịp Pepero Day 11/11 với nhiều trải nghiệm thú vị.

Không gian Pepero Pop-up Store 2026 tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thu hút đông đảo người tham dự

Mỗi dịp 11/11, những thanh bánh que dài giống hệt con số “11” lại trở thành món quà để người trẻ gửi gắm tình cảm đến bạn bè, người thân và người thương. Là thương hiệu bánh que số 1 tại Hàn Quốc, Pepero mang tinh thần sẻ chia ấy đến Hà Nội qua Pepero Pop-up Store 2026, diễn ra từ ngày 7 - 20/11 tại Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Một vòng Pepero Pop-up Store: nếm thử, chơi game và nhận quà

Khu vực photo zone chụp ảnh check-in cùng đại sứ toàn cầu Stray Kids

Xuyên suốt chuỗi ngày diễn ra sự kiện, các bạn trẻ có cơ hội tự do check-in cùng đại sứ toàn cầu Stray Kids ở khu vực photo zone. Không dừng lại ở đó, góc trải nghiệm ẩm thực chào đón khách tham quan thưởng thức trọn vẹn 9 hương vị Pepero phong phú: từ dòng bánh que giòn tan phủ socola truyền thống hay lớp topping thơm lừng, cho tới các dòng bánh nhân sô cô la đậm đà và nhân kem dâu sánh mịn. Sau khi thưởng thức, khách tham quan còn có thể bình chọn cho hương vị bánh Pepero mình yêu thích nhất.

9 hương vị bánh Pepero được mời dùng thử miễn phí

Khách tham quan cũng có thể chơi “Xếp tháp Pepero” và “Ném vòng”, mua bánh tích dấu và tham gia bốc thăm may mắn để nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Trước khi ra về, các bạn trẻ không quên dừng lại trước bức tường lời nhắn, là nơi mọi người để lại những dòng yêu thương, để viết những lời nhắn nhủ đến người đặc biệt trong lòng mình.

Các trò chơi thú vị thu hút đông đảo người tham gia

Đặc biệt, trong hai khung giờ 10h00 - 10h30 thứ Bảy cùng 19h00 - 19h30 Chủ nhật, không gian Pop-up Store càng thêm sôi động với thử thách Quiz và trò chơi “Cặp đôi ăn bánh que”, mở ra cơ hội rinh về hàng loạt quà tặng độc đáo như túi tote, móc khóa, pin cài hay những hộp bánh Pepero ngọt ngào. Mỗi hoạt động trải nghiệm, mỗi dòng tin nhắn được gửi lại đều góp phần thể hiện tinh thần “Show Your Love with Pepero”.

Pepero Day 11/11 ngọt ngào với sự góp mặt của Hồ Đông Quan

Vào đúng ngày 11/11, Pepero Pop-up Store trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi Anh tài Hồ Đông Quan xuất hiện. Ngay từ những phút đầu, sân khấu đã thu hút đông đảo bạn trẻ đứng kín xung quanh, vừa giơ điện thoại ghi hình vừa hào hứng chờ đợi. Anh khuấy động không khí với bài hát “Rắc Rối”, “Chạm làn môi em” và “Sao phải xoắn”, khiến nhiều khán giả cùng hát theo và hòa vào bầu không khí sôi động.

Hồ Đông Quan mang đến những bài hát sôi động, khuấy động không khí ngày Pepero Day 11/11

Hồ Đông Quan còn đảm nhận vai trò giám khảo của trò chơi “Cặp đôi ăn bánh que”, nơi các cặp đôi cùng chia nhau một chiếc bánh và tạo nên nhiều khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu. Có cặp rụt rè, có cặp bật cười vì ngượng, mỗi lượt chơi kết thúc đều nhận được tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả bên dưới.

Đặc biệt, 20 bạn fan chiến thắng mini game fansign đã được Hồ Đông Quan trực tiếp ký tặng, chụp ảnh và trò chuyện trên sân khấu. Với nhiều bạn trẻ, đây là dịp hiếm có để gặp gỡ thần tượng ở khoảng cách gần, để lại những kỷ niệm khó quên giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của Pepero Day.

Pepero Pop-Up Store 2026 khép lại với những trải nghiệm ngọt ngào, đáng nhớ. Từ chuỗi Unitour ở Hà Nội và TP.HCM cùng Vương Bình và Da Lab, đến ngày lễ Pepero 11/11 với sự có mặt của Hồ Đông Quan, mỗi hoạt động, mỗi người tham gia đều góp phần lan tỏa thông điệp “Show Your Love with Pepero”. Những thanh bánh que nhỏ xinh vì thế không chỉ là một món ăn vặt, mà còn là cách để người trẻ nói lời yêu thương theo cách của riêng mình.

Fanpage: https://www.facebook.com/peperovietnam

Ngọc Minh