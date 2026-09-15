Quán chè của ông lão U80 gần 50 năm đông khách

Quán chè Mười Sáu của ông Phạm Xuân Thanh (SN 1950) là một trong những quán chè nổi tiếng bậc nhất Hà Nội… Gần 50 năm qua, những món chè truyền thống nơi đây đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ thực khách.

Gần 2 năm trước, vợ chồng ông Thanh mở một cơ sở mới ở Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng), còn gia đình em gái vợ thì tiếp tục vận hành cơ sở ở Ngô Thì Nhậm.

Hiện quán phục vụ 18 món chè và bánh truyền thống, trong đó có 3 loại chè (chè đỗ đen nóng, bánh trôi tàu, chè con ong) chỉ có trong mùa đông và xôi vò gấc chỉ bán ngày mùng 1 với 15 âm lịch hằng tháng.

Món chè ở quán có giá từ 15.000-30.000 đồng/cốc. Trong ảnh là cốc chè thập cẩm 30.000 đồng, gồm chè đỗ xanh, đỗ đen, hạt sen, thạch, dừa tươi và 1 viên bánh chay. Ảnh: Huy Nguyễn

Quán chân gà núp sâu trong ngõ nhỏ Hà Nội

Dù nằm trong con ngõ siêu hẹp, cầu thang dẫn lên cũ kỹ và chật chội nhưng quán ăn vặt chuyên phục vụ các món ngon từ chân gà của vợ chồng anh Đỗ Xuân Quý (42 tuổi) ở Phố Huế, phường Hai Bà Trưng vẫn thu hút rất đông thực khách.

Quán bán các món chân gà, cánh gà chiên mắm và rang muối đã 10 năm, trở thành một trong những địa chỉ ăn vặt nổi tiếng của thực khách Hà Nội.

Quán chân gà mở tại căn nhà tập thể nơi gia đình anh Quý đã sinh sống qua 3 thế hệ. Ảnh: Huy Nguyễn

Khi mới mở, quán chỉ có gà chiên mắm và gà rang muối, vài món ăn kèm như dưa chuột ngâm giấm, khoai tây chiên.

Để phục vụ nhu cầu đa dạng của thực khách, dần dần, vợ chồng anh Quý thêm các món vào thực đơn như chân gà sả ớt, gà tê cay, lẩu Thái…

Quán quẩy đùi gà 30 năm nức tiếng

Quán quẩy nhỏ của gia đình anh Quang Thái và chị Thuý Ngà được mở từ cuối năm 1998 trên phố Hàng Buồm.

Sau hơn 20 năm kinh doanh, hiện nay vợ chồng anh chị đã mở thêm vài cửa hàng, trong đó có cơ sở ở phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng) luôn trong tình trạng tấp nập khách.

Chiếc quẩy đùi gà chỉ ngon khi ăn có độ tan trong miệng, độ ngọt của đường hoà quyện với vị bùi thơm từ các nguyên liệu như bột, dầu, vừng… Ảnh: Mai Anh

Anh Thái chia sẻ, trước khi đến tay khách hàng, chiếc quẩy sẽ phải trải qua 7 bước từ khâu chọn nguyên liệu, trộn, nhào, ủ bột, cán, cắt, chiên.

Anh cũng duy trì và đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng để quẩy thành phẩm đảm bảo ngon.

Quán "bánh mì Tây" làm bằng loại chảo "thời ông bà anh"

Bánh mì chảo Hồng Trang là một trong những địa chỉ ăn uống quen thuộc với thực khách tại Thủ đô. Chủ quán là bà Đỗ Thị Xuân Hồng (69 tuổi).

Trước đây, bà bán ở Mai Hắc Đế, sau này rời về phố Triệu Việt Vương (phường Hai Bà Trưng).

Gần 50 năm bán bánh mì chảo, bà Hồng vẫn giữ nhiều nét đặc trưng riêng có của quán như hương vị, tự làm các món ăn kèm, không sử dụng nước xốt...

Bánh mì chảo của bà Hồng gồm các nguyên liệu là trứng ốp la, thịt xiên, pate, xúc xích đỏ… và suất đặc biệt là thêm xíu mại. Các món như thịt xiên, xíu mại, pate, ruốc, bà đều tự tay làm. Ảnh: Linh Trang

Thậm chí, bà giữ cả những chiếc chảo Liên Xô hơn 40 năm tuổi - những món đồ đồng hành với bà từ ngày mở quán. Đó cũng là lý do, nhiều người còn gọi đây là quán "bánh mì chảo Liên Xô".

Theo bà, loại chảo này rất bền. Khi cho pate hay trứng vào chảo nóng sẽ không lo bị dính.

Hiện giờ, những chiếc đĩa, chảo Liên Xô thường chỉ được bà Hồng sử dụng khi khách quá đông, đã hết dụng cụ hoặc khi gặp những vị khách quen, lâu năm, muốn hoài niệm hương vị và kí ức xưa cũ.

Mẹt xoài, ổi dầm của 3 chị em

Hàng xoài, cóc, ổi dầm của 3 chị em bà Vũ Thị Loan nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Thái Phiên (phường Hai Bà Trưng) được khách gọi là hàng hoa quả dầm rẻ nhất Hà Nội, đông nườm nượp.

Không gian bày bán gói gọn với vài ba chiếc mâm chứa đầy ắp trái cây theo mùa như xoài, ổi, cóc... đặt trên ghế nhựa. Hàng không có chỗ ngồi nên chỉ bán mang về.

Nằm ngay đầu phố Thái Phiên (phường Hai Bà Trưng), hàng hoa quả dầm của chị em bà Loan là địa chỉ ăn vặt thu hút thực khách trẻ. Ảnh: Kim Ngân

Gian hàng này đã tồn tại hơn 20 năm do 3 chị em bà Loan tự làm theo công thức riêng và thay nhau bán. Theo đó, bí kíp để quán luôn đắt hàng nằm ở trái cây tươi.

Ngoài xoài, cóc, ổi, quán còn phục vụ thêm các loại quả theo mùa như dứa, đào, mận, sấu. Các loại quả đều được rửa sạch ở nhà rồi lần lượt bổ trực tiếp tại quán, hết đến đâu lại gọt, bổ đến đấy.

Theo thực khách, hoa quả ở đây được trộn với gia vị rất vừa ăn, thấm đều, giữ được độ giòn, chua chua, ngọt ngọt, mặn và cay hài hòa.