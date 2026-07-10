Sự kiện trao giải diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026. Với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero", Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp.

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam nhận vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh - NetZero Việt Nam 2026". Ảnh: PepsiCo

Giải thưởng ghi nhận doanh nghiệp triển khai ESG thông qua giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn và bao bì thân thiện với môi trường. Với công ty, giải thưởng phản ánh quá trình triển khai PepsiCo Positive (pep+), chiến lược phát triển bền vững toàn cầu của PepsiCo và tích hợp ESG trong chuỗi giá trị.

Sau hơn ba thập kỷ tại Việt Nam, PepsiCo cùng đối tác Suntory đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào ngành thực phẩm và đồ uống. Riêng trong ngành hàng thực phẩm, doanh nghiệp hiện vận hành các nhà máy và trung tâm phân phối tại TP.HCM và Ninh Bình, cùng ba văn phòng khu vực tại miền Bắc, Tây Nguyên và miền Nam, tạo cơ hội việc làm cho hơn 13.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Góp phần nâng chuẩn sản xuất snack bền vững hơn

Hệ thống nhà máy tại Bình Dương và Ninh Bình là nền tảng sản xuất trọng điểm, kết hợp kinh nghiệm bền vững ở phía Nam với năng lực mở rộng phía Bắc.

Là cơ sở sản xuất thực phẩm đầu tiên của doanh nghiệp, Nhà máy Bình Dương có diện tích hơn 40.000 m², công suất thiết kế trên 19.000 tấn snack/năm; được vinh danh tại Giải thưởng Sách Xanh tỉnh Bình Dương các năm 2018, 2020, 2022, 2024 và Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025.

Hệ thống thu hồi và tuần hoàn nước làm mát dầu chiên (ROCD) tại Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Bình Dương. Ảnh: PepsiCo

Trong năm 2025, PepsiCo Foods Việt Nam triển khai hệ thống IFC, chuyển đổi nhiên liệu từ LPG sang CNG, thu hồi nhiệt thải và tái sử dụng nước nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát thải.

IFC giúp giảm khoảng 8% điện năng tiêu thụ; chuyển đổi sang CNG giúp giảm khoảng 500 tấn CO₂ và tiết kiệm khoảng 2,6 tỷ đồng mỗi năm. Các giải pháp thu hồi tinh bột, tuần hoàn nước và tận thu nguyên liệu giúp thu hồi tới 70% nguyên liệu, giảm tỷ lệ chất thải chôn lấp xuống dưới 1%.

Bên cạnh nhà máy tại Bình Dương, nhà máy PepsiCo Foods Ninh Bình được đưa vào hoạt động cuối năm 2025 chỉ sau 51 tuần xây dựng, với vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD, diện tích 80.000 m² và công suất thiết kế hơn 25.000 tấn snack/năm. Nhà máy tích hợp dây chuyền tự động hóa, điện mặt trời áp mái gần 1 MWp và lò hơi năng lượng sinh khối công suất 12 tấn hơi/giờ.

Dây chuyền sản xuất khoai tây tích hợp tự động hóa tại Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình. Ảnh: PepsiCo

Phát triển bền vững trong từng mắt xích chuỗi giá trị

Trong chuỗi giá trị nông nghiệp, PepsiCo Foods Việt Nam hợp tác với hơn 2.500 hộ nông dân mỗi năm tại Tây Nguyên và miền Bắc nhằm thúc đẩy canh tác hiệu quả tài nguyên hơn.

Thông qua chương trình "Tôi Vui Gieo" (She Feeds the World) do CARE Việt Nam triển khai với ngân sách 1,1 triệu USD giai đoạn 2022 - 2025, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 100.000 hộ nông dân, khoảng 60% là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ tham gia ghi nhận năng suất tăng 22%, lượng phân bón hóa học giảm 50% và thu nhập bình quân hộ gia đình tăng khoảng 20%.

Nông dân tham gia tập huấn thu gom rác nông nghiệp tại Ninh Bình và Bắc Ninh. Ảnh: PepsiCo

Trong lĩnh vực bao bì và tuần hoàn, công ty triển khai các sáng kiến tối ưu vật liệu, giúp giảm khoảng 47 tấn carton sóng và ước tính cắt giảm khoảng 470 tấn CO₂e mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng đã tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) nhằm thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì sau tiêu dùng. Chương trình Trạm Xanh (Green Point) phối hợp với GRAC tại các trường đại học và khu dân cư đã thu hút hơn 17.000 lượt tham gia, thu gom khoảng 42,2 tấn chất thải có thể tái chế.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Quang Nhật, Giám đốc Cấp cao Chuỗi cung ứng PepsiCo Foods Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh - NetZero Việt Nam 2026” ghi nhận nỗ lực đưa phát triển bền vững vào vận hành hằng ngày. PepsiCo Foods Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Thông qua cách tiếp cận tích hợp từ vùng nguyên liệu, sản xuất, bao bì đến thu gom - tái chế, PepsiCo Foods Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải tại Việt Nam.

Bích Đào