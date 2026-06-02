Ngày 2/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội đã xem xét Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch cùng các biện pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, UBND thành phố đã có tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết ban hành đề án vùng phát thải thấp trong giai đoạn 1 của Hà Nội.

Tuy nhiên, sau quá trình thẩm tra và tiếp thu ý kiến của các ban HĐND cùng các đại biểu tại phiên thảo luận, HĐND TP nhận thấy đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến đời sống xã hội.

Theo ông Trần Thế Cương, Thường trực HĐND TP, các ban của HĐND đã tham vấn nhiều chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức liên quan, đồng thời tổ chức các hội thảo và thẩm tra kỹ lưỡng để đánh giá khách quan các nội dung được đề xuất.

Ông cho biết qua thẩm tra, các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần tiếp tục được đánh giá thận trọng, lắng nghe thêm ý kiến của người dân, các tổ chức và cá nhân liên quan nhằm bảo đảm tính khả thi của chính sách, đáp ứng mục tiêu đề ra và tạo điều kiện công bằng, thuận lợi nhất cho người dân.

Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 sẽ được xem xét trong kỳ họp HĐND vào kỳ họp giữa tháng 6.

"Đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan, để nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng, tốt nhất cho người dân", ông Trần Thế Cương nói.

Từ đó, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung dự thảo, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

Hai nghị quyết này sẽ được hoàn thiện để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp thứ tư hoặc kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6.

Băn khoăn mức hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Tại phiên thảo luận tổ sáng nay, đại biểu Trần Khánh Hưng, Ủy viên chuyên trách, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cho biết đây là lần thứ ba đề án được trình HĐND thành phố xem xét.

Theo ông, đây là nghị quyết rất quan trọng vì tác động trực tiếp đến từng người dân Thủ đô cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội

Đại biểu Trần Khánh Hưng băn khoăn về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện đối với người dân. Theo dự thảo, mức hỗ trợ cho cá nhân chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng mỗi xe.

"Qua khảo sát trên một số phương tiện thông tin đại chúng, hơn 10.000 ý kiến cho rằng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng, người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi phương tiện", ông Hưng nêu ý kiến.

Theo ông Hưng, cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn chính sách để đánh giá liệu mức hỗ trợ này có đủ điều kiện giúp người dân thực hiện việc chuyển đổi phương tiện hay không.

Ông cũng lưu ý, theo tờ trình trước đó, tổng kinh phí dự kiến để triển khai chương trình lên tới 23.000 tỷ đồng. Nếu được triển khai, đây sẽ là khoản chi rất lớn trong tổng nguồn lực mà thành phố dự kiến dành cho các chương trình phát triển Thủ đô.