Sự kiện khai trương nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp chuẩn quốc tế, với không gian sang trọng và đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ trong và ngoài nước.

Lễ khai trương Perfect-U mở ra hành trình đồng hành cùng phái đẹp

Lễ khai trương Perfect-U Medical Beauty diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ ban lãnh đạo, đội ngũ chuyên môn, các đối tác đồng hành trong việc định hướng chuyên môn và phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Góp mặt tại sự kiện còn có BS. Võ Duy Anh - Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện 1A TP.HCM, các diễn viên Kelly Nguyễn, Kiều Trinh cùng nhiều người nổi tiếng trong giới làm đẹp.

Cắt băng khánh thành Phòng khám thẩm mỹ Perfect-U

“Kén hóa bướm” - Tái sinh sự tự tin cho phụ nữ

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Kén hóa bướm”, Perfect-U lan tỏa thông điệp: Mỗi người phụ nữ đều có một hành trình riêng để bước ra khỏi “kén” của những e dè, khuôn mẫu và định kiến, từ đó tìm lại vẻ đẹp rạng rỡ vốn có, tái sinh sự tự tin, để chạm đến vẻ đẹp hoàn mỹ.

Cũng với ý tưởng này, Perfect-U Medical Beauty không chỉ mang đến những dịch vụ thẩm mỹ tiên tiến, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc và thấu hiểu bản thân.

Hướng đến việc đưa công nghệ và tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt, Perfect-U mang lại những trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả và được cá nhân hóa. Không dừng lại ở mô hình thẩm mỹ viện truyền thống, Perfect-U được định vị là phòng khám thẩm mỹ chuẩn quốc tế, quy tụ đội ngũ bác sĩ đầu ngành và chuyên gia cố vấn quốc tế trực tiếp tham gia vào từng quy trình chăm sóc. Mỗi công nghệ, liệu trình và sản phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng, dựa trên tính an toàn và hiệu quả thực tế.

Perfect-U gây ấn tượng với hệ thống thiết bị hiện đại và không gian thiết kế tinh tế

Trải nghiệm thật - Giá trị thật tại sự kiện

Trong khuôn khổ lễ khai trương Phòng khám, khách mời có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia thẩm mỹ trong và ngoài nước. Không gian sang trọng và quy trình chăm sóc cá nhân hóa đạt chuẩn y khoa đã trở thành dấu ấn khác biệt, khẳng định đẳng cấp thương hiệu Perfect-U.

Nhân dịp ra mắt cơ sở đầu tiên, Perfect-U mang đến ưu đãi 25% cho toàn bộ dịch vụ. Đây như là một lời tri ân khách hàng và minh chứng cho cam kết đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình làm đẹp toàn diện.

Đại diện Ban lãnh đạo nhấn mạnh tầm nhìn và giá trị mà Perfect-U hướng đến

Thông qua sự kiện “Vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin”, Perfect-U mong muốn khẳng định triết lý: “Làm đẹp không phải để thay đổi chuẩn mực, mà để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn với phiên bản tự tin nhất của chính mình”.

Phòng khám thẩm mỹ Perfect U Địa chỉ: Số 30, đường 103-TML, phường Cát Lái, TP.HCM Hotline: 028.7309.3566

(Nguồn: Perfect U)