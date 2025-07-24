Khát vọng hiện đại hóa vì dân tộc

Chuyển đổi số (CĐS) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật mà đó là biểu hiện của một tư duy phát triển mang tính chiến lược. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Petrovietnam đã xác định công tác CĐS và ĐMST là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trong lãnh đạo trước các biến động nhanh chóng của công nghệ và xu hướng chuyển dịch mô hình kinh doanh toàn cầu, đồng thời là nền tảng cho phát triển bền vững.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn đã xác định không thể bỏ lỡ "chuyến tàu" CĐS và ĐMST bằng việc ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về thực hiện CĐS tới năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Tập đoàn đã được ban hành liên tiếp, đảm bảo sự liên thông và hiệu lực trong chỉ đạo.

Trong quá trình chuyển dịch chiến lược thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bên cạnh các ngành năng lượng truyền thống, Petrovietnam định hướng tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, từ phát triển năng lượng tái tạo, điện khí LNG, hydrogen xanh đến thúc đẩy nội lực KHCN, ĐMST, CĐS để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Petrovietnam cũng đặt mục tiêu xây dựng và hiện đại hóa hạ tầng công nghiệp năng lượng, bao gồm hệ thống kho cảng, đường ống truyền tải, các cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn và phát triển lưới điện thông minh tích hợp nền tảng số hóa trong quản lý năng lượng.

Petro vietnam đẩy nhanh và mạnh việc ứng dụng KHCN, CĐS, ĐMST trong quản lý, quản trị điều hành hoạt động một cách đồng bộ

Petrovietnam đã triển khai chiến lược CĐS bài bản với 6 nhóm giải pháp chủ lực: xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), tự động hóa vận hành - khai thác. Một trong những trọng tâm là việc tạo lập và khai thác tài nguyên số, đặc biệt là xây dựng "Nền tảng số tập trung (DCP)" thông qua việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực, tập trung và ứng dụng khoa học dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác.

Việc ứng dụng CĐS sâu rộng thay đổi mô hình kinh doanh đã giúp Petrovietnam 3 năm liên tiếp phá kỷ lục về doanh thu, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm 2024, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19 (năm 2019) và tương đương với khoảng 9% tổng GDP của cả nước. Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 165.000 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19. Kết quả này góp phần giúp Petrovietnam hoàn thành sớm được kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm (2021-2025), vượt từ 6-32%.

Sức bật nội sinh cho phát triển bền vững

Gắn liền với CĐS là ĐMST - Petrovietnam đã xây dựng hệ sinh thái ĐMST với sự tham gia tích cực của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, đặc biệt là lực lượng trẻ. Petrovietnam cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, định hướng đào tạo chuyên sâu cho ngành năng lượng tương lai.

Petrovietnam cũng tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề cấp Tập đoàn về định hướng công nghệ chiến lược và giải pháp thúc đẩy KHCN - ĐMST, xác định các công nghệ chiến lược ưu tiên như: công nghệ năng lượng mới (hydro, pin hạt nhân...), vật liệu siêu carbon, AI, dữ liệu lớn, công nghệ biển sâu, ứng dụng công trình số (Digital Factory)..

Nhờ điểm tựa này, Petrovietnam đã có nhiều công trình tuổi trẻ được trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp: năm 2022 có 8 đề tài, năm 2024 có 3 đề tài. Hàng trăm giải thưởng đã được trao tặng cho các thành tựu về KHCN của ngành dầu khí, trong đó có nhiều công trình, cụm công trình vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN, Giải thưởng VIFOTEC...

Không dừng lại ở đầu tư công nghệ, Petrovietnam còn chú trọng xây dựng văn hóa hiệu quả, gắn ĐMST, CĐS với phát triển con người - đây là triết lý xuyên suốt trong các chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn. Tập đoàn đã triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông nội bộ về CĐS, tổ chức các khóa đào tạo kiến thức số cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

“Đảng ủy Petrovietnam luôn xác định CĐS và ĐMST không phải là đích đến, mà là hành trình liên tục. Đây là cơ sở để Tập đoàn tăng trưởng bền vững với tốc độ "2 con số", vươn tầm trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia có tiềm lực mạnh, quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới (Fortune Global 500)”, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: "Toàn thể đơn vị trong Petrovietnam cần tận dụng sức mạnh thời đại, ứng dụng KHCN tạo sự đồng bộ, hình thành cơ sở dữ liệu chung; tập trung đẩy nhanh và mạnh việc ứng dụng KHCN, CĐS, ĐMST trong quản lý, quản trị điều hành hoạt động một cách đồng bộ từ Công ty mẹ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; ứng dụng 100% mô hình "văn phòng điện tử" trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng công nghệ lõi phục vụ mục tiêu chiến lược ngành dầu khí, ứng dụng công nghệ và ĐMST để phát triển ngành; xác định nghiên cứu khoa học là giải pháp mấu chốt, trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ các năm tới để tăng năng suất, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và mục tiêu chiến lược trong bước chuyển mình của Tập đoàn".

(Nguồn: Petrovietnam)