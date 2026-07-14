Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chào mừng Ngài Jim Nickel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Petrovietnam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Jim Nickel cho biết, Canada mong muốn tăng cường hợp tác với Petrovietnam trong ba lĩnh vực trọng tâm gồm LNG, điện hạt nhân và CCS (thu giữ và lưu trữ carbon). Đây là những lĩnh vực Canada có nhiều thế mạnh, đồng thời là ưu tiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Đánh giá cao đề xuất của Ngài Đại sứ, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Petrovietnam đã chuyển đổi mô hình từ tập đoàn dầu khí thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các nguồn năng lượng truyền thống, Petrovietnam đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Canada. Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi cụ thể về tiềm năng hợp tác trong từng lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về LNG, theo Đại sứ Jim Nickel, Canada đã chính thức xuất khẩu LNG sang thị trường châu Á từ năm 2025. Với trữ lượng khí tự nhiên dồi dào, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng vị trí địa lý thuận lợi trên bờ Tây Thái Bình Dương, Canada có nhiều lợi thế để trở thành đối tác cung cấp LNG ổn định, lâu dài cho Việt Nam. Các doanh nghiệp Canada cũng sẵn sàng tham gia phát triển hạ tầng nhập khẩu, tái hóa khí và phân phối khí tại Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định, LNG là nguồn năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Petrovietnam hiện là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sở hữu kho cảng nhập khẩu LNG, đã triển khai hai nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đồng thời tiếp tục mở rộng hạ tầng LNG và phát triển các dự án điện khí mới theo Quy hoạch điện VIII. Tập đoàn mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Canada trong phát triển hệ thống tái hóa khí, hạ tầng phân phối và các ứng dụng mới tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ LNG phục vụ sản xuất công nghiệp.

Đối với điện hạt nhân, Đại sứ Jim Nickel giới thiệu, Canada là quốc gia có hơn 70 năm phát triển ngành công nghiệp hạt nhân với công nghệ lò phản ứng CANDU cùng hệ sinh thái hoàn chỉnh. Canada sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, đào tạo nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng, nội địa hóa sản xuất, cũng như kết nối Petrovietnam với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và trường đại học hàng đầu của Canada nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân.

Về phía Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Tập đoàn hiện được Chính phủ giao làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Theo ông, bên cạnh công nghệ, các yếu tố then chốt còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống an toàn và pháp quy hạt nhân, phát triển chuỗi cung ứng và thu xếp nguồn vốn. Petrovietnam mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của các đối tác Canada trong những lĩnh vực này.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với Đại sứ Jim Nickel.

Trong lĩnh vực CCS, Đại sứ Jim Nickel đánh giá đây là hướng hợp tác giàu tiềm năng. Với kinh nghiệm triển khai và thương mại hóa các công nghệ CCS tiên tiến, Canada sẵn sàng chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm xây dựng chính sách, khung pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ Petrovietnam triển khai các dự án giảm phát thải carbon trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, Petrovietnam đang phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng hành lang pháp lý để triển khai công nghệ này tại Việt Nam, đồng thời thực hiện nhiều nghiên cứu cùng các đối tác quốc tế.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường khẳng định, cả ba lĩnh vực phía Canada đề xuất đều phù hợp với định hướng phát triển của Petrovietnam, đồng thời bày tỏ mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Petrovietnam và các doanh nghiệp Canada, góp phần tăng cường quan hệ đối tác và đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững của hai nước.

(Nguồn: Petrovietnam)