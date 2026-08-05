Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực có tính bổ trợ, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam và Indonesia. Trong bối cảnh hai quốc gia cùng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng cường kết nối khu vực, cuộc gặp tạo cơ sở để Petrovietnam, Danantara Indonesia và các doanh nghiệp Indonesia tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Ngài Adam M. Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Adam M. Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời cho rằng Petrovietnam và các doanh nghiệp Indonesia còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, đặc biệt đối với các dự án dầu khí và năng lượng chiến lược.

Theo Ngài Đại sứ, với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia cùng những lợi thế bổ trợ lẫn nhau, đây là thời điểm thuận lợi để Petrovietnam và các doanh nghiệp Indonesia tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Indonesia phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất.

Ông Pandu Patria Sjahrir, Giám đốc Điều hành PT Danantara Investment Management (DIM) kiêm Giám đốc đầu tư Danantara Indonesia chia sẻ tại buổi làm việc

Ông Pandu Patria Sjahrir, Giám đốc Điều hành PT Danantara Investment Management (DIM) kiêm Giám đốc đầu tư Danantara Indonesia cho biết, chương trình làm việc với Petrovietnam có ý nghĩa quan trọng trong quá trình Danantara tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ông Pandu Patria Sjahrir cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau trong phát triển chuỗi giá trị năng lượng khu vực. Chính vì vậy, Danantara mong muốn cùng Petrovietnam xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, nghiên cứu các mô hình đầu tư phù hợp và từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường đánh giá cao các định hướng hợp tác do Danantara đề xuất, đồng thời khẳng định Petrovietnam luôn coi Indonesia là đối tác quan trọng trong khu vực. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, Petrovietnam sẵn sàng phối hợp với Danantara và các doanh nghiệp Indonesia nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên, qua đó góp phần tăng cường hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Indonesia.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm Ngài Đại sứ Adam M. Tugio

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường bày tỏ mong muốn Ngài Đại sứ Adam M. Tugio tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và làm cầu nối để Petrovietnam tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Indonesia, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác không chỉ với Danantara mà còn với các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng khác. Đồng thời, Petrovietnam và Danantara sẽ thiết lập đầu mối trao đổi chuyên môn thường xuyên nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ngọc Minh