Đại lộ Lê Lợi là tuyến đường huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính, chính trị của TP Thanh Hóa cũ với nhiều khu đô thị mới và các công trình trọng điểm. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, giảm áp lực giao thông và tạo diện mạo khang trang cho thành phố, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án mở rộng đại lộ này với quy mô lớn.

Đoạn đường đang giải phóng mặt bằng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Dương

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, nhằm nâng cấp, mở rộng Đại lộ Lê Lợi với chiều dài 1,5km. Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 720 tỷ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 367 hộ và 15 tổ chức, với diện tích thu hồi hơn 6,2ha.

Theo quy hoạch, để thực hiện dự án, chính quyền phải thu hồi đất của các hộ dân, trong đó phần lớn là nhà ở kiên cố, cao tầng, nằm tại các vị trí được xem là “đất vàng” của thành phố.

Khi hoàn thành, Đại lộ Lê Lợi được kỳ vọng sẽ trở thành trục cảnh quan hiện đại, đồng bộ, xứng đáng là “đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa”, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm của tỉnh.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình được triển khai trong giai đoạn 2022–2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trước thực trạng trên, cuối tháng 12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống (TP Thanh Hóa). Nguyên nhân được xác định là do yếu tố khách quan, bất khả kháng như giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng của bão lũ… Thời gian hoàn thành dự án được gia hạn đến trước ngày 1/7/2026.

Những căn biệt thự bị cắt xén một phần để nhường đất phục vụ dự án. Ảnh: Lê Dương

Dự án 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên tiền hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 720 tỷ. Ảnh: Lê Dương

Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án đang được triển khai rầm rộ. Ảnh: Lê Dương

Nhiều căn nhà kiên cố, cao tầng của người dân đã được phá dỡ. Ảnh: Lê Dương

Theo ghi nhận của VietNamNet, đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án đang được triển khai rầm rộ. Nhiều căn nhà kiên cố, cao tầng của người dân đã được phá dỡ; một số căn biệt thự cũng bị cắt xén một phần để nhường đất phục vụ dự án.