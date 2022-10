Hà Nội rút giấy phép, phá dỡ công trình xây dựng trái phép vi phạm phòng cháy

Tổng rà soát chung cư, khách sạn, quán karaoke…

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác QLNN về PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 15/10-15/12/2022).

Hà Nội tổng rà soát, kiểm tra chung cư, nhà cao tầng, khách sạn, quán karaoke... (Ảnh: Toà nhà M3, M4, M5 (91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ) nằm trong danh sách bị đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ do không đảm bảo PCCC/ Thạch Thảo - Anh Nguyễn)

Trong đó tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, TTTM, nhà kho, xưởng sản xuất... trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý xây dựng, văn hóa, UBND các cấp khi xem xét thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu về PCCC và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, giấy phép kinh doanh phải bảo đảm các cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, ANTT.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ danh sách cơ sở vi phạm về PCCC, cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động về PCCC, ANTT của Công an Thành phố, chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thu hồi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và thông báo về Công an Thành phố để phối hợp quản lý.

Cung cấp số liệu cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí (karaoke, vũ trường, quán bar...); cơ sở thể thao (sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể dục, thể thao...) về Công an Thành phố trước ngày 30/10/2022 để phối hợp quản lý theo chức năng, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, nhất là đối với các công trình khi thay đổi tính chất sử dụng, cải tạo nhà ở hộ gia đình thành cơ sở sản xuất, kinh doanh; Xử lý, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đúng giấy phép...

Tại quận Đống Đa, 2 tòa nhà Capital Garden và Meco Complex cùng nằm trong ngõ 102 Trường Chinh (phường Phương Mai) bị đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ vì vi phạm liên quan đến PCCC (Ảnh: Thạch Thảo - Anh Nguyễn)

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, Thành phố yêu cầu thực hiện thẩm quyền cấp phép, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, rút giấy phép xây dựng... theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các Phòng ban chức năng phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an trong việc kiểm tra, xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan và việc dừng hoạt động theo quy định của pháp luật, nhất là trong đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH.

Đình chỉ hoạt động loạt chung cư, quán karaoke

Mới đây, quận Đống Đa và Thanh Xuân đã công bố 35 chung cư, toà nhà văn phòng, quán karaoke… vi phạm PCCC.

Cụ thể, trên địa bàn quận Đống Đa có 24 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Trong đó, có những toà nhà bị lực lượng chức năng yêu cầu “cửa đóng then cài” nghiêm ngặt, có những toà nhà chỉ bị đình chỉ hoạt động khu vực không đảm bảo PCCC.

Theo đó, quận Đống Đa đình chỉ hoạt động toàn bộ toà nhà M5 (91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ). Còn tòa nhà M3 và M4, cũng tại 91 Nguyễn Chí Thanh bị đình chỉ tầng hầm, tầng dịch vụ, tầng xép.

Chung cư 196 Thái Thịnh (phường Láng Hạ) bị đình chỉ khu vực tầng 1, tầng lửng. Chung cư này có các lỗi như cải tạo, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng, khoảng cách an toàn PCCC khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai) bị đình chỉ tầng 20 của khối nhà HH2 và khu vực tầng 22 của khối nhà HH1. Các lỗi vi phạm của chung cư này được lực lượng chức năng chỉ rõ như cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Toà nhà Capital Garden (số 102 Trường Chinh, phường Phương Mai) bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì thi công không đúng thiết kế được duyệt về PCCC; đưa công trình vào hoạt động sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa đình chỉ hoạt động toàn bộ tòa nhà 142 Đê La Thành (phường Thổ Quan). Tòa nhà này bị đình chỉ do hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC.

Toà nhà 300 Đê La Thành (phường Thổ Quan) cũng bị đình chỉ toàn bộ cơ sở vì đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Trong những chung cư thuộc danh sách bị đình chỉ hoạt động, một số tòa chung cư trên địa bàn quận Đống Đa đã có người dân đến ở từ lâu.

quận Đống Đa cũng đình chỉ hoạt động 2 quán karaoke vi phạm PCCC. Quán karaoke Honey (133 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng), bị đình chỉ toàn bộ cơ sở, vì xe chữa cháy không tiếp cận được; có 1 lối thoát nạn; chưa trang bị cửa chống cháy. Quán karaoke Queen Bee (3/167 Tân Sơn, phường Quang Trung), bị đình chỉ toàn bộ vì công trình chưa được nghiệm thu về PCCC.

Quận Thanh Xuân cũng công bố 11 quán karaoke còn tồn tại về PCCC. Cụ thể, quán karaoke I-one (178 – 180 Nguyễn Tuân), bị tạm đình chỉ khu vực tầng 5, 6 và tum do cải tạo công trình khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Quán karaoke Phúc Khang (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) bị tạm đình chỉ; Quán karaoke nằm trong nhà hàng Nhớ Biển (31 đường Lê Văn Lương) bị đình chỉ hoạt động; karaoke Restaurant Korea (Nhà liền kề TT29, số 204 Nguyễn Tuân) cũng bị đình chỉ hoạt động khi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC…

