Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet do đối tượng Nguyễn Hữu Phi (SN 2000), trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia nên đã lập án đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây cá độ hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Đường dây này do Nguyễn Hữu Phi (SN 2000) cầm đầu, đây cũng là đối tượng hình sự cộm cán, đứng ra quản lý một tài khoản Master, sau đó chia thành các tài khoản nhỏ để cấp cho các con bạc tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội Zalo, Telegram…

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, các con bạc tham gia cá độ từ 10-100 triệu đồng/trận. Tổng số tiền các đối tượng tham gia lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc; đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.