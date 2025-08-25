Tối 25/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá thành công một đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia với thủ đoạn hoàn toàn mới: lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay, siết nợ và trục lợi bất chính.

Theo điều tra, các đối tượng cho vay yêu cầu người vay đăng nhập vào tài khoản iCloud do chúng cung cấp ngay trên chiếc iPhone đang sử dụng, đồng thời buộc nạn nhân gửi hình ảnh căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Dựa trên đời máy điện thoại, chúng đưa ra “gói vay” từ 2-13 triệu đồng. Tuy nhiên, mức lãi cắt cổ lên tới 235-608%/năm, gấp 11-30 lần so với quy định pháp luật. Người vay phải góp mỗi ngày từ 100.000-430.000 đồng trong vòng 28-41 ngày.

Nếu không trả đúng hạn, nhóm đối tượng lập tức kích hoạt tính năng khóa iCloud từ xa, biến điện thoại thành “cục gạch”. Đồng thời, chúng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa để gây áp lực buộc trả nợ.

Nhóm đối tượng trong đường dây tín dụng đen công nghệ cao. Ảnh: Thành Ca

Để tìm “con mồi”, các đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo bằng số điện thoại ảo, quảng cáo rầm rộ với chiêu trò “cho vay nhanh - giải ngân liền tay”.

Xác định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động trên nhiều địa bàn cả nước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, ngày 16/8, Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ phối hợp.

Sau nhiều ngày mật phục, ngày 20/8, các tổ công tác đồng loạt khám xét tại Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng, trong đó có hai kẻ cầm đầu là Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001) trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động cho vay.

Các đối tượng khác gồm: Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), Tạ Diên Thuận (SN 2006), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008).

Công an Đà Nẵng đánh giá đây là thủ đoạn tín dụng đen công nghệ cao hết sức nguy hiểm. Ảnh: Thành Ca

Tang vật thu giữ là nhiều iPhone, MacBook, máy tính, SIM điện thoại và chứng cứ liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng iCloud để khống chế, “siết nợ” người vay.

Kết quả điều tra, chỉ trong 1 năm (8/2024 - 8/2025), nhóm này đã cho 2.598 người vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền giải ngân 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, có 111 người dân vướng bẫy, với 294 lượt vay, số tiền 1,4 tỷ đồng, mang lại cho nhóm đối tượng hơn 300 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.