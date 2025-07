Mới đây khi đang diễn tại Warsaw (Ba Lan), Jennifer Lopez đã gặp phải tình huống chiếc váy tua rua của cô bất ngờ bị tụt trên sân khấu. Giọng ca 56 tuổi định lấy tay giữ chiếc váy nhưng không thành. Thay vì luống cuống và ngại ngùng, nữ ca sĩ tạo dáng gợi cảm và nở nụ cười tươi rói trên sân khấu để xua đi không khí căng thẳng.

Sau đó, một vũ công nam đã tiến lại gần giúp Jennifer Lopez cài lại chiếc váy trong lúc các fan hát chúc mừng sinh nhật nữ ca sĩ. Tuy vậy, móc cài bị lỗi nên việc này không thể thực hiện nên Jennifer Lopez đã ném chiếc váy xuống khu vực khán giả. Rất may nữ ca sĩ mặc nội y màu xanh với cạp cao khá kín đáo và đi tất bên trong nên có thể tiếp tục biểu diễn tiếp một cách chuyên nghiệp.

Giọng ca On the Floor thậm chí còn nói vui trên sân khấu với đám đông khán giả ở dưới: "Tôi có mặc nội y đấy nhé. Tôi mừng là họ đã gia cố trang phục này. Tôi cũng mừng vì hôm nay mình mặc đồ lót chứ bình thường thường là không hay mặc đâu".

Cách xử lý của Jennifer Lopez nhận về nhiều lời khen của người hâm mộ. "Cô ấy đáng yêu quá. Cô ấy đã ném chiếc váy vào đám đông. Đúng là huyền thoại", một fan bình luận.

Hiện Jennifer Lopez đang thực hiện chuyến lưu diễn Up All Night: Live in 2025 ở châu Âu và mới ăn mừng sinh nhật lần thứ 56 trong show diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.

Theo Pagesix