Theo hồ sơ tòa án mà PEOPLE tiếp cận được, Jennifer Lopez và Ben Affleck đã chính thức không còn là vợ chồng. Ngày 20/8/2024, Jennifer Lopez bất ngờ đâm đơn ly dị Ben Affleck đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Trong đơn ly hôn, Jennifer Lopez cho biết cô và Ben Affleck đã ly thân từ 26/4 vì khác biệt không thể hàn gắn. Đó là lý do cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nữ diễn viên không thuê luật sư ly hôn, yêu cầu không cấp dưỡng cho cả 2 bên, số tài sản riêng của họ chưa xác định và sẽ được quyết định sau.

Cùng với đó, Jennifer Lopez yêu cầu khôi phục lại tên khai sinh của mình thay vì lấy họ Affleck. Trong khi đó, Ben Affleck bình tâm sau vụ việc và tập trung vào các kế hoạch công việc.

Jennifer Lopez và Ben Affleck vào thời điểm tháng 6/2023. Ảnh: FilmMagic

Tin đồn hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 năm ngoái khi họ không xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài. Cặp đôi cũng theo đuổi các lịch trình riêng ở những thành phố khác nhau.

Cuối tháng trước, Jennifer Lopez đăng một video trên trang cá nhân điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm, trong đó có việc dự sự kiện Met Gala, dự công chiếu phim Atlas cùng trích đoạn trong các phim cô tham gia như Unstoppable, This Is Me... Now: A Love Story.

"Tôi tự hào vì cách mình xử lý mọi việc. Ở những khoảnh khắc tồi tệ nhất, tôi học cách cảm nhận nó rồi buông bỏ tất cả", giọng ca 56 tuổi nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.