Hôm 15/9, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Trước sự hiện diện của khoảng 300 khách mời quốc tế và người Việt Nam, trong diễn văn khai mạc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của dân tộc Việt Nam từ 1945 tới nay, đi qua ba thập kỷ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập; và những bước tiến vượt bậc trên con đường phát triển.

Trong suốt quá trình đó, Việt Nam luôn đề cao giá trị của hòa bình, của tự do, của phẩm giá và quyền con người, coi trọng đoàn kết và hội nhập quốc tế, quyết tâm thúc đẩy sự nghiệp phát triển.

Ảnh minh hoạ

Đại sứ cảm ơn sự đóng góp của kiều bào và bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết của toàn dân tộc, Việt Nam đang bước vào một Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi xanh và số, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của hệ thống đa phương do Liên hợp quốc dẫn dắt trong tám thập kỷ qua là nền tảng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu. Hệ thống đa phương đã giúp ngăn ngừa chiến tranh thế giới, đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo, mở rộng cơ hội giáo dục, thương mại, thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế… Đồng thời, Đại sứ cho rằng, hiện nay hệ thống đa phương cần cải tổ để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới, kêu gọi các quốc gia chung tay.

Đại sứ cũng nhắc lại, Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028. Với sự ủng hộ của ASEAN và Nhóm châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam cam kết nếu trúng cử sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, xây dựng và có trách nhiệm, đóng góp vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Ngày hội non sông”

Điểm nhấn độc đáo của Lễ kỷ niệm là chương trình văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, phong phú. Tiết mục mở màn với các ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Ngày hội non sông” đã mang đến không khí trang trọng, rộn ràng của ngày hội lớn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của những người Việt Nam xa quê hương.

Đặc biệt, chương trình trình diễn Áo dài truyền thống của nhà thiết kế Xuân Hồng trên nền nhạc dân tộc do các nghệ sĩ từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp thể hiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trên nền giai điệu truyền thống, tà áo dài thướt tha trở thành “dòng sông lụa chảy qua thời gian”, kết nối di sản với hiện đại, văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, khách mời được trải nghiệm 5 không gian văn hóa và ẩm thực Việt Nam: từ in tranh Đông Hồ, thưởng thức cà phê trứng, cà phê muối, trà sen, khám phá mỹ thuật truyền thống, chiêm ngưỡng Áo dài và lụa Việt, đến hòa mình trong tiệc buffet với các món ăn dân gian đặc sắc. Các màn trình diễn đàn bầu, đàn T’rưng, K’long Pút đan xen đã tạo nên bức tranh âm thanh đa dạng, đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với văn hóa Việt Nam.