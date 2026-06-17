Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ biên tập tiếp thu tối đa, đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, trên cơ sở đó khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu với tinh thần cầu thị, khoa học, trách nhiệm, không né tránh những vấn đề khó và không bằng lòng với những kết quả bước đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nắm thật chắc quan điểm chỉ đạo, yêu cầu và phương pháp tổng kết. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng là một công việc có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng. Tổng kết phải bám chắc sự thật lịch sử, tôn trọng lịch sử, xuất phát từ lịch sử; nhưng không dừng lại ở việc kể lại lịch sử, không phải là liệt kê sự kiện theo lối biên niên sử.

Điều quan trọng hơn là từ lịch sử phải đúc kết được những vấn đề, kết luận, bài học lớn, quy luật xuyên suốt, từ đó làm sáng rõ hơn con đường cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tương lai phát triển của dân tộc.

Tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng phải trả lời được các câu hỏi: Sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào; con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào; bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn; vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo; tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ, có sức thuyết phục.

Cùng với đó, cần làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đây là hai nội dung lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, cũng không thể tách rời, cần xác định rõ phương thức kết hợp hai nội dung này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không làm rời rạc, song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn, làm mờ trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo.

Tổng kết phải nhấn mạnh được những thành tựu vĩ đại qua 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; phải làm rõ giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của những thành tựu đó; làm rõ tầm vóc lịch sử của những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, thay đổi vị thế đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Không né tránh những vấn đề khó nhưng cũng không nóng vội, giản đơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Các bài học kinh nghiệm phải được chắt lọc, khái quát ở tầm lý luận, tránh những nhận xét chung chung, quen thuộc nhưng chưa đủ sức định hướng.

Đặc biệt, ông yêu cầu phải coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới, phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn. Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở phải trả lời được những câu hỏi lớn: Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong thế kỷ tới, những nền tảng nào phải giữ vững, những động lực phát triển mới là gì, những đột phá nào phải vạch ra, những nguy cơ nào phải đối mặt, những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy.

Tầm nhìn phải có chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Về công tác tổ chức thực hiện, các nhóm tổng kết phải triển khai ngay, không chờ đợi nhau, không làm theo kiểu tuần tự, nhóm này xong nhóm kia mới làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần coi trọng vấn đề tư liệu, dữ liệu, nhân chứng lịch sử và các nguồn thông tin có giá trị. Tổng kết 100 năm không thể chỉ dựa vào các báo cáo hành chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, có những vấn đề lịch sử đã rõ phải khẳng định dứt khoát. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải nghiên cứu, phân tích thấu đáo.

Nhấn mạnh những vấn đề cần kết luận phải chuẩn bị căn cứ thật chắc để kết luận, ông lưu ý không né tránh những vấn đề khó nhưng cũng không nóng vội, giản đơn, chủ quan trong kết luận. Kết luận lịch sử phải có căn cứ, có phương pháp, có trách nhiệm; kết luận để thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



