Đinh Lan Hương trên sân khấu Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô 2025.

“Đừng hỏi về độ máu lửa của các thế hệ 6X, 7X ...”, ca sĩ Đinh Lan Hương, cựu thành viên ban nhạc Sao Mai, giảng viên khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, xúc động chia sẻ về khoảnh khắc đứng trên sân khấu hát One Moment in Time trong Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô 2025.

Cùng hơn 100 nghệ sĩ thuộc thế hệ 7X, thậm chí 6X như NSND Thanh Lam, nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Bằng Kiều, Thùy Dung, Thanh Tâm, Thảo Vân, Liên Trịnh, nhóm ABBA Việt Nam cùng các ban nhạc Phương Đông, Thời Gian, Ngựa Hoang, Chìa Khóa Vàng, Purple Blues…, nữ ca sĩ làm sống lại ký ức của cả một thế hệ thể hiện đầy nhiệt huyết. Những giai điệu nối tiếp vang lên như một chuyến tàu của ký ức đưa các cựu sinh viên Thủ đô quay về với những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, khi họ tràn đầy sức sống, học và yêu cuồng nhiệt.

Đinh Lan Hương hát dưới mưa dù đang bị sốt.

Đinh Lan Hương chia sẻ đây là lần thứ 2 cô có mặt trong Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô. “Mùa 1 tôi tham gia với nhóm Sao Mai cùng Hương Ly, Xuân Nhị, Phương Hiền... cùng ban nhạc Hoa sữa. Ngây thơ, Chiếc lá và Đôi mắt là món quà chúng tôi dành tặng cho khán giả mùa ấy", nữ ca sĩ bày tỏ.

Trở lại lần này, cựu thành viên ban nhạc Sao Mai mang đến ca khúc One Moment in Time của Whitney Houston. Đinh Lan Hương cho hay Whitney Houston là thần tượng của cô. One Moment in Time cũng là ca khúc đã gắn bó cả thời thanh xuân của cô cùng ban nhạc Sao Mai những năm 1990. Ca khúc này đã giúp giọng hát Đinh Lan Hương thăng hoa và giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1995.

“Hồi đó tôi học tiếng Nga nên các bài muốn hát phải phiên âm tiếng bồi. Khi ấy chỉ có nghe băng cassette và tua đi tua lại những ca khúc của thần tượng tôi", nữ ca sĩ nhớ lại.

Đúng 30 năm, Đinh Lan Hương được sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời trên sân khấu lần này. “Cảm giác những ký ức như ùa về vì tôi cùng nhạc Sao Mai đã có những kỷ niệm cùng nhau tập luyện ca khúc này trong căn nhà ở Phố Huế với chiếc loa nhỏ Nammon. Chúng tôi chỉ để 1-2 cái đèn màu của loa và cùng thăng hoa trong giờ tập... Lần này, ban nhạc của BTC đệm cho tôi có 3 cánh của Sao Mai là nhạc sĩ trống Vũ Quốc Bình, keyboard Hà Sơn Hải, guitarist Quốc Long nên niềm vui càng nhân thêm”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Đinh Lan Hương thăng hoa với "One Moment in Time".

Dù ốm, sốt, phải uống thuốc hạ sốt ngay trước khi lên sân khấu nhưng Đinh Lan Hương vẫn thể hiện giọng hát tuyệt vời. Dưới sân trường, cựu người mẫu - diễn viên Hoàng Xuân không ngừng dành những lời khen cho giọng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Đinh Lan Hương cho hay hát dưới mưa mang lại cảm giác vừa lo vừa xúc động, thêm sự cảm kích khi khán giả vẫn đông nghịt đội mưa xem và hát cùng".

“Những tình cảm ấy cho chúng tôi sức mạnh. Tôi hạnh phúc vì được lại được gặp những đồng nghiệp cùng chinh chiến trên các sân khấu. Đặc biệt tự hào khi các nghệ sĩ tham gia có rất nhiều người thành danh từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chiếc nôi nhạc nhẹ thời bấy giờ đã sinh ra các nghệ sĩ tên tuổi”, Đinh Lan Hương bày tỏ.

Đinh Lan Hương trú mưa sau cánh gà cùng NSƯT Thanh Tâm.

Nữ ca sĩ tâm sự cô may mắn khi sinh ra trong môi trường nghệ thuật. Ba cô là đạo diễn Đinh Trọng Dũng, từng công tác tại Nhà hát múa rối Việt Nam, mẹ là cố NSƯT Thúy Lan, danh ca nổi tiếng một thời của Đài Tiếng nói Việt Nam. Âm nhạc đã ngấm vào máu Đinh Lan Hương từ nhỏ.

Sở hữu giọng hát đẹp đầy nội lực, Đinh Lan Hương giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như: giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1995; huy chương Vàng Giọng hát hay các trường chuyên nghiệp toàn quốc năm 1996 và 1998…

Dù sớm được gia đình định hướng trở thành giảng viên chứ không làm ca sĩ nhưng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đinh Lan Hương muốn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Cô trở thành ca sĩ tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội.

Đinh Lan Hương cùng các nghệ sĩ tham gia Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô.

Tới năm 2006, Đinh Lan Hương mới quyết định chính thức làm giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện đảm nhận Phó trưởng khoa Thanh nhạc của trường.

Với vai trò là giảng viên thanh nhạc, Đinh Lan Hương đã đào tạo và dẫn dắt nhiều học trò xuất sắc. Các học trò của cô giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, Sao Mai, Tài năng trẻ âm nhạc toàn quốc, The Voice Kids, Gương mặt thân quen nhí…

"Chiều Hà Nội" - Đinh Lan Hương (Nguồn: HTV)