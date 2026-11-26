Tại buổi nghe trước album Thùy, Phạm Quỳnh Anh 2 lần nhắc khéo chuyện cưới xin của Hoàng Thùy Linh và Đen, khiến khán phòng bật cười. Trang Pháp kể chuyện được đàn chị trò chuyện lúc 3 giờ sáng trong giai đoạn bất ổn.

Ngày 26/11, Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi giới thiệu và nghe trước Thùy, album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp. Nhiều đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng, trong đó có nhạc sĩ Huy Tuấn và các ca sĩ Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Trang Pháp, Orange, Phùng Khánh Linh.

Đen xuất hiện cùng Hoàng Thùy Linh:

Mở đầu phần giao lưu, nhạc sĩ Huy Tuấn kể thường nhắn tin khen đàn em. Lần nào Hoàng Thùy Linh cũng trả lời rất khiêm tốn, nên anh muốn hôm nay cô nhận trọn mọi lời khen. Anh ấn tượng nhất với ca khúc Cấm tám, rồi hỏi vui: đã có Hoàng, có Thùy, có Linh, vậy album tiếp theo nữ ca sĩ sẽ đặt tên gì. Dưới khán phòng, nhiều người lập tức gọi to tên Đen.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ trong sự kiện.

Phạm Quỳnh Anh là người khuấy động không khí nhiều nhất khi 2 lần nhắc khéo chuyện cưới xin của đàn em. Cô kể lần gần nhất cả nhóm tụ họp ở nhà mình, Hoàng Thùy Linh than không biết cuối năm nay sẽ làm gì. Phạm Quỳnh Anh quay sang hỏi khán phòng có tin không, ngụ ý cuối năm nay của nữ ca sĩ hẳn sẽ bận rộn cả chuyện riêng lẫn lịch diễn mùa lễ hội. Chưa dừng lại, cô trêu tiếp: "Trong đầu em toàn màu đen, sao nhạc của em nhiều màu thế? Em chỉ có màu đen thôi đúng không?".

Cả khán phòng vỗ tay, bởi Đen là khách mời duy nhất của album và cũng là người nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Hoàng Thùy Linh. Hai người từng kết hợp trong Gieo quẻ, Miền đất hứa nhưng chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

Minh Hằng gọi nhóm bạn là "gia đình" và kể Hoàng Thùy Linh có tật giấu kín dự án đến phút cuối, ngồi nói chuyện 3-4 tiếng vẫn không hé lộ gì. Trong lúc Minh Hằng loay hoay mãi chưa xong 3 bài cho EP mới, Hoàng Thùy Linh chỉ mất 3 tháng để hoàn thành 11 ca khúc. Theo Minh Hằng, cô bạn là linh hồn của ê-kíp, người dẫn dắt để mỗi sản phẩm có bản sắc riêng và không ai đoán trước được bước đi tiếp theo.

Đông Nhi xuất hiện với giọng khàn vì đã hò hét cổ vũ Minh Hằng ở buổi ra mắt phim. Cô nói Hoàng Thùy Linh luôn chân thành với âm nhạc, là người "duy nhất" và xứng đáng với những gì đang có.

Trang Pháp, người quen Hoàng Thùy Linh 17 năm, nhận xét: "Đây là album của một cô gái đang vô cùng hạnh phúc". Theo cô, chỉ cần nghe thoáng qua là nhận ra màu sắc âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Ở Thùy, chất liệu Việt được hòa cùng hơi hướng nhạc kịch và bossa nova, đưa âm nhạc Việt bước vào không gian quốc tế. Cô thích Cấm tám, Thầy dùi, Vô lượng kiếp, Ăn cắp la làng và đánh giá cao cách sắp xếp ca khúc. Album mở ra như một lễ hội vui tươi, đẩy dần lên cao trào rồi khép lại êm dịu.

Lần đầu tiên, Trang Pháp kể rằng trước khi trở lại với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023, cô từng trải qua một giai đoạn bất ổn. Khi ấy, Hoàng Thùy Linh là người thức dậy lúc 3 giờ sáng để trò chuyện và động viên giúp cô có động lực đứng dậy.

Orange chia sẻ những album đầu tiên của Hoàng Thùy Linh là nguồn cảm hứng để cô theo nghề và tập sáng tác. Trước đây, cô cảm nhận đàn chị như một người phụ nữ mạnh mẽ, nguồn năng lượng lớn đến mức đôi khi khiến cô hơi e dè. Với Thùy, Orange thấy Hoàng Thùy Linh gần gũi, mềm mại và nữ tính hơn. Ca khúc cô chọn là Nhẹ dạ cả tin.

Phùng Khánh Linh bất ngờ được MC mời lên sân khấu. Nữ ca sĩ nói điều cô muốn bày tỏ nhất là sự nể phục, vì Hoàng Thùy Linh luôn kiên định và kiên trì với thế giới âm nhạc của riêng mình. Với cô, nghe trọn album thấy trẻ trung và gần gũi. Ca khúc cô ấn tượng nhất là Nếm mật nằm gai.

Đáp lại tình cảm của bạn bè, Hoàng Thùy Linh nói người nghệ sĩ may mắn vì được chia sẻ cảm xúc qua âm nhạc và có nhiều người yêu thương bên cạnh. "Ai cũng có những giai đoạn tăm tối để hiểu chính mình và hiểu mọi người hơn, có giai đoạn được yêu thương, có giai đoạn được nhắc nhở. Mọi giai đoạn ấy tạo nên giá trị và bản sắc riêng của mình", cô nói. Hoàng Thùy Linh cho biết sẽ mở lòng đón nhận tình yêu ấy để mỗi ngày tốt hơn.

Thùy ra mắt 4 năm sau LINK (phát hành tháng 8/2022), album từng giành giải Album của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2023. Tên album là chữ nằm giữa "Hoàng" và "Linh", nối tiếp Hoàng (2019) và LINK. Album gồm 11 ca khúc, mở đầu bằng lời mời một em bé đến với cuộc đời và khép lại bằng một bản tình ca. Xuyên suốt là hành trình lớn lên qua Em múa em ca, Nhún, Cấm tám, Nhẹ dạ cả tin, Gắp lửa bỏ tay người, Ăn cắp la làng, Nếm mật nằm gai.

Trước đó, nữ ca sĩ đã phát hành 2 đĩa đơn Thầy dùi (15/10) và Vô lượng kiếp. Khắc Hưng cùng Hoàng Thùy Linh đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc và đồng sáng tác một số ca khúc, bên cạnh sự tham gia của TRIPLED, Cheng, Khôi Vũ. Đen là khách mời duy nhất của album, góp giọng trong tình ca Hầu quạt lấy bối cảnh xứ Huế.

Ảnh, video: HM