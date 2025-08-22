Vốn gắn liền với hình ảnh căn bếp đẹp, ấm cúng và đầy cảm hứng, thế nhưng Admin Yêu Bếp với 2,6 triệu thành viên cũng từng trăn trở khi góc bếp chưa thật sự thuận tiện như mong muốn. Trong lần cải tạo mới đây, chị mạnh dạn thay chậu đá 2 hố cũ bằng chậu inox 1 hố lớn âm bàn Tari 7851SM cùng vòi dây rút Stream của thương hiệu Konox.

Căn bếp mang tinh thần Danshari của chị Phan Anh. Nguồn ảnh: Esheep Kitchen

Chia sẻ về lần nâng cấp này, Admin Yêu Bếp đã thay đổi hoàn toàn định kiến trước đây về chậu inox. Giờ đây, mọi thao tác sơ chế, dọn rửa đều diễn ra một cách khoa học, đơn giản, tối ưu thời gian và sức lực.

“Thiết kế 1 hố lớn tối giản nhưng hiện đại, đẹp mắt và đầy đủ phụ kiện như giá úp bát inox, thớt, rổ phụ. Mình khuyến khích các bạn có không gian bếp vừa và nhỏ nên lựa chọn chậu Tari 7851SM này nhé, tối ưu không gian cực kỳ, không cần thêm giá kệ gì”, chị Phan Anh cho biết.

Chậu rửa Tari 7851SM gói gọn các chức năng thái cắt - rửa - để ráo. Nguồn ảnh: Esheep Kitchen

Thiết kế lòng chậu lớn, thành chậu cao giúp mở rộng không gian thao tác và hạn chế bắn nước. Nguồn ảnh: Esheep Kitchen

Từ nguồn vật liệu ít tạp chất, Tari 7851SM được tạo ra với đặc tính bền bỉ theo thời gian, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường sống. Công nghệ xử lý bề mặt siêu mịn với lớp phủ ion Crom không chỉ cho vẻ ngoài sáng bóng mà còn tăng khả năng chống oxy hóa, kháng hóa chất tốt và ráo nước nhanh hơn.

Chậu rửa sử dụng vật liệu SUS 304 Posco và được kiểm định Quatest 1. Nguồn ảnh: Esheep Kitchen

Chị Phan Anh lựa chọn vòi dây rút Stream kết hợp cùng chậu 1 hố lớn để tăng tính linh hoạt trong mọi thao tác xối rửa. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ AirPower tiết kiệm đến 40% nước tiêu thụ và sử dụng linh kiện nhập khẩu châu Âu giúp vận hành bền bỉ và an toàn.

Vòi dây rút là lựa chọn tối ưu về công năng trong căn bếp hiện đại. Nguồn ảnh: Esheep Kitchen

Admin Yêu Bếp chia sẻ: “Để một căn bếp trở nên gọn gàng không khó và tối giản không có nghĩa là bạn không mua gì. Tối giản sẽ thực sự có ý nghĩa khi bạn lựa chọn được một bộ chậu rửa, vòi rửa bát đúng với nhu cầu, tập trung vào công năng và đem lại trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng.”

