Mỗi loại hình đều có đặc điểm riêng về định nghĩa, mức độ tuân thủ luật Shariah, đối tượng phục vụ và mục đích.

Halal Tourism (Du lịch Halal)

Định nghĩa: Đây là loại hình du lịch đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách Hồi giáo, đảm bảo mọi dịch vụ và sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt luật Shariah.

Mức độ tuân thủ: Cao nhất. Từ thực phẩm, chỗ ở, cơ sở cầu nguyện… tất cả đều phải đạt chuẩn Halal.

Đặc điểm chính: Thực phẩm Halal bắt buộc; có cơ sở cầu nguyện sạch sẽ, tiện nghi; không phục vụ rượu, có thực đơn Halal.

Đối tượng chính: Du khách Hồi giáo mong muốn mọi dịch vụ trong chuyến đi đều tuân thủ Shariah để duy trì thực hành tôn giáo.

Ví dụ: Nhà hàng/khách sạn đạt chứng nhận Halal, khu nghỉ dưỡng không phục vụ rượu.

Khái niệm lý thuyết: Sự kết hợp giữa tôn giáo, văn hóa và kinh tế, nhấn mạnh khung lý thuyết toàn diện để tiêu chuẩn hóa các yếu tố dịch vụ.

Khách du lịch Hồi giáo trải nghiệm tham quan di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Ngọc Anh/Đại Đoàn Kết

Muslim-Friendly Tourism (Du lịch Thân thiện với Hồi giáo)

Định nghĩa: Loại hình du lịch cung cấp các dịch vụ, tiện ích thân thiện với văn hóa và phong tục Hồi giáo, nhưng không yêu cầu tuân thủ hoàn toàn Shariah.

Mức độ tuân thủ: Không quá nghiêm ngặt. Chỉ cần có sự linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, ví dụ: thực phẩm Halal ở một số nơi, có cơ sở cầu nguyện cơ bản.

Đặc điểm chính: Thực phẩm Halal chỉ có ở một số địa điểm; có nơi cầu nguyện cơ bản; một số khách sạn, nhà hàng không phục vụ rượu.

Đối tượng chính: Du khách Hồi giáo muốn được tôn trọng và có tiện ích phù hợp, nhưng không quá khắt khe về mức độ tuân thủ.

Ví dụ: Khách sạn có thực đơn Halal tùy chọn, cơ sở cầu nguyện nhỏ tại sân bay hoặc điểm đến.

Khái niệm lý thuyết: Nhấn mạnh sự giao thoa văn hóa và kinh tế, hướng tới xây dựng môi trường thân thiện, giúp du khách cảm thấy thoải mái.

Islamic Tourism (Du lịch Hồi giáo)

Định nghĩa: Loại hình du lịch tập trung vào việc thăm viếng các địa điểm linh thiêng, di sản văn hóa và lịch sử Hồi giáo, gắn với mục đích tôn giáo.

Mức độ tuân thủ: Không yêu cầu tất cả dịch vụ đạt chuẩn Halal, mà chủ yếu tập trung vào trải nghiệm tôn giáo và văn hóa.

Đặc điểm chính: Tham quan nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng, di tích lịch sử; tham gia các sự kiện, lễ hội Hồi giáo; tập trung vào giáo dục và thực hành tôn giáo.

Đối tượng chính: Du khách đi hành hương (Hajj, Umrah) hoặc muốn khám phá di sản Hồi giáo.

Ví dụ: Thăm Al-Masjid al-Haram (Mecca), Al-Aqsa (Jerusalem), tham gia lễ hội tôn giáo.

Khái niệm lý thuyết: Tập trung vào giá trị tôn giáo, giáo dục, lịch sử và văn hóa Hồi giáo, đồng thời kết nối với cộng đồng tín đồ toàn cầu.

Tóm lại, Halal Tourism: nghiêm ngặt, toàn diện, mọi dịch vụ phải đạt chuẩn Halal. Muslim-Friendly Tourism: linh hoạt, thân thiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu của du khách Hồi giáo. Islamic Tourism: gắn với tôn giáo, tập trung vào hành hương, di sản và sự kiện Hồi giáo.

Có thể hiểu, Halal Tourism là chuẩn mực cao nhất, Muslim-Friendly Tourism là giải pháp thân thiện, linh hoạt, còn Islamic Tourism mang tính trải nghiệm tôn giáo và văn hóa đặc thù.

Hữu Trường