Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương và Công ty Cổ phần Hải Dương Dầu Tiếng vừa tổ chức chương trình tham quan, trao đổi, giao lưu với đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP.HCM, Ban lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi cùng đại diện lãnh đạo xã Long Hòa, TP.HCM.

Đoàn công tác xem video về các hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương

Giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương, đoàn đại biểu được giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, định hướng phát triển và các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của doanh nghiệp. Các đại biểu tìm hiểu mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như nỗ lực của doanh nghiệp trong đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng thương hiệu. Nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển, khả năng kết nối kinh doanh cũng như xuất khẩu được trao đổi trong không khí cởi mở.

Ông Lê Thanh Vượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương (bên trái) trình bày định hướng phát triển của công ty

Đoàn đại biểu cũng đến tham quan Công ty Cổ phần Hải Dương Dầu Tiếng, trực tiếp tìm hiểu khu vực nhà máy, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất của đơn vị. Hoạt động tham quan thực tế giúp đoàn có thêm thông tin về quy mô đầu tư, điều kiện sản xuất và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo công ty cũng chia sẻ các kết quả kinh doanh, đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý từ các thành viên trong đoàn.

Đoàn công tác tham quan nhà máy phân bón Hải Dương Dầu Tiếng

Thúc đẩy cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh

Trong buổi làm việc, đại diện hai doanh nghiệp giới thiệu video tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của hệ sinh thái Hải Dương - Phân bón HaiDuong.

Đại diện doanh nghiệp cũng trao đổi về khả năng kết nối, mở rộng hợp tác của doanh nghiệp. Nội dung thảo luận hướng đến việc phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, tạo thêm giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, chương trình là dịp để các bên tăng cường sự hiểu biết, mở rộng cơ hội gắn kết giữa tổ chức xã hội, đơn vị văn hóa - lịch sử, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động kết nối của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa giá trị hợp tác, hữu nghị và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hòa, cho rằng việc doanh nghiệp quan tâm mở rộng kết nối, chia sẻ thông tin và đồng hành với địa phương có ý nghĩa thiết thực trong quá trình phát triển. Theo ông, sự phối hợp giữa doanh nghiệp với chính quyền và các tổ chức liên quan sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp khẳng định định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

(Nguồn: Phân bón Hải Dương)