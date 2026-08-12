8h sáng, tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân, những công nhân trong bộ đồ bảo hộ lao động đã hối hả làm việc bên dây chuyền sơ chế, cấp đông xoài. Từ vùng trồng, xoài được đưa về nhà máy, phân loại, chế biến, đóng gói trước khi xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Trong tháng 7/2026, doanh nghiệp xuất khẩu gần 100 tấn xoài cấp đông, tương đương 7 container, đạt doanh thu khoảng 160.000 USD. Nhà máy sử dụng khoảng 80 lao động, trong đó phần lớn đến từ khu vực Hòa Bình trước đây, với thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó một năm, tháng 7/2025, doanh nghiệp đã gửi 120kg xoài sang Hàn Quốc để thăm dò thị trường. Một tháng sau, một container tiếp tục được đưa sang chào hàng. Các lô hàng thử nghiệm cho thấy phương pháp cấp đông gió chưa đáp ứng yêu cầu về màu sắc và chất lượng sản phẩm.

Lô hàng xoài cấp đông được chuyển lên container để xuất khẩu sang Hàn Quốc trong tháng 7/2026. Ảnh: LTN

Tuy nhiên, trong số hàng xuất đi vẫn có sản phẩm đạt yêu cầu và được khách hàng chấp nhận. Cánh cửa thị trường mở ra, nhưng doanh nghiệp phải thay đổi cách làm nếu muốn đi tiếp, đi xa.

Tiến Ngân sau đó đầu tư khoảng 2 triệu USD xây dựng nhà máy, đưa công nghệ cấp đông nhanh IQF vào dây chuyền và áp dụng các tiêu chuẩn ISO, HACCP. Nhà máy chính thức vận hành cuối tháng 6/2026. Sau một năm kể từ lô hàng thử nghiệm, sản lượng xuất khẩu tăng lên gần 100 tấn/tháng.

Theo bà Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc công ty, nút thắt nằm ở vùng nguyên liệu. Đây là một trong những yếu tố quyết định khả năng mở rộng sản xuất. Xoài đưa vào chế biến phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngay từ khâu trồng và chăm sóc, trong khi chất lượng nguyên liệu tại một số vùng phía Bắc chưa đồng đều.

Xoài sau chế biến được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: LTN

Trước xoài, doanh nghiệp đã xuất khẩu 24 tấn mía cấp đông sang Hàn Quốc và dự kiến xuất khoảng 100 tấn trong năm 2026.

Tiến Ngân là một trong những doanh nghiệp tại Phú Thọ tham gia chế biến nông sản phục vụ xuất khẩu. Những tháng đầu năm, tỉnh đã xuất khẩu 58 tấn bưởi, 20 tấn cam và 24 tấn mía cấp đông sang thị trường EU, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Các sản phẩm đều được sơ chế, chế biến, bảo quản và kiểm soát chất lượng trước khi "xuất ngoại".

Quy mô xuất khẩu tiến tới hàng chục tỷ USD

Theo thông tin tỉnh Phú Thọ công bố ngày 11/8, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ và bằng 79,8% kế hoạch năm. Hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn đang tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; hàng hóa sản xuất tại Phú Thọ đã có mặt tại Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều thị trường khác.

Nhịp tăng của xuất khẩu diễn ra cùng thời điểm sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 của tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 7 tháng tăng 24,3% so với cùng kỳ; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 25,18%.

Bên trong Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà) với ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Ảnh: Khánh Trang

Các ngành chủ lực được báo cáo ghi nhận duy trì mức tăng trưởng cao gồm sản xuất linh kiện điện tử, xe có động cơ, thiết bị điện, giấy và sản phẩm từ giấy.

Hoạt động sản xuất phục vụ thị trường nước ngoài hiện diện ở nhiều nhóm ngành. Tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tân Phong cho biết toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu.

Dòng vốn đầu tư mới cũng tiếp tục vào địa bàn. Tính đến ngày 15/7, Phú Thọ thu hút 67 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,352 tỷ USD, cùng 95 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 33.069 tỷ đồng. Trong cùng 7 tháng, xuất khẩu tăng 39,7%; sản xuất công nghiệp tăng 24,3%; ngành chế biến, chế tạo tăng 25,18%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch 7 tháng ước đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2% so với cùng kỳ và bằng 108,9% kế hoạch cả năm. So với 31,53 tỷ USD xuất khẩu, cán cân thương mại của tỉnh ghi nhận mức nhập siêu khoảng 10,37 tỷ USD.

Cùng với quy mô xuất nhập khẩu tăng lên, Phú Thọ tiếp tục mở rộng nền sản xuất thông qua thu hút các dự án mới và định hướng dòng vốn vào những lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động hỗ trợ

Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tiếp cận đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu, tập trung vào điện tử, bán dẫn, ô tô, logistics, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp.

Danh mục xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 gồm 175 dự án, chương trình, trong đó có 21 nhóm tại khu công nghiệp và 62 hạng mục tại các cụm công nghiệp.

Dòng vốn được định hướng vào công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng xanh. Tỉnh đồng thời không tiếp nhận các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, công nghệ cấm chuyển giao hoặc thâm dụng lao động.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hà

Để các dự án sớm đi từ hồ sơ ra thực địa, Phú Thọ đang rút ngắn thủ tục, chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp và lập tổ công tác riêng để xử lý những vướng mắc về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy cho các dự án lớn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, từ tháng 4/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” đối với một số thủ tục đầu tư, lao động, xây dựng. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 24/5, 218 hồ sơ được tiếp nhận và toàn bộ được xử lý đúng hoặc trước hạn.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ Trần Quang Tuấn, tỉnh xác định doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động hỗ trợ. Bên cạnh xúc tiến thương mại, các giải pháp được triển khai theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.