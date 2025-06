Tài liệu tham khảo:

1. Phan Hữu Dật (chủ biên) (2001), Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến mối hệ dân tộc hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Phan Hữu Dật (2016), Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội.

quan

3. Phạm Quỳnh Phương, Hoàng Cầm, Lê Quang Bình, Nguyễn Công Thảo, Mai Thanh Sơn (2013), “Thiểu số cần tiến kịp đa số" - Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam, Nxb Thế Giới.

4. Stalin (1962), Chủ nghĩa Mác và vấn đề dân tộc, trong “Vấn đề dân tộc và thuộc địa”, Nxb Sự thật, Hà Nội.

5. Nguyễn Công Thảo (2021), Thách thức cho nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 7, số 8.

6. UBDT, UNDP, Ireland Aid (2017), Sẽ không còn sự hiện diện của một số tộc người thiểu số trong tương lai.

7. Vương Xuân Tình, Vương Ngọc Thi (2019), Trường phải Xô-viết và công tác xác định thành phần tộc người ở Việt Nam, trong “Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong nhân học ở Việt Nam”, Nguyễn Văn Sửu (chủ biên), Nxb ĐHQG Hà Nội, tr. 77–94.

8. Tổng cục Thống kê Việt Nam (1979), Danh mục các dân tộc Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 421, ngày 2/3/1979.

9. UNDP (2022), Báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều Việt Nam 2022, Hà Nội.

10. UNDP Việt Nam (2021), Chi số phát triển con người Việt Nam (HDI) theo vùng và dân tộc, Báo cáo nội bộ.

11. Constitution of Canada (1982), Section 35 - Rights of Aboriginal Peoples, Department of Justice. 12. Australian Government (2020), Closing the Gap Report 2020.

Government of India (2021), National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs.