Thừa nhận thất bại

- MV mới "Thiên la địa võng" vẫn mang màu sắc của anh ngày trước. Khi nào khán giả mới thấy một Phan Đinh Tùng mới sau "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Tôi phát hành bài Thiên la địa võng vì đồng cảm với thông điệp hay. Chính tôi từng bị bạn bè cho uống ly nước cam có chất cấm nên muốn dùng âm nhạc để cảnh tỉnh người trẻ.

Bài này vẫn mang chất Phan Đinh Tùng ngày xưa nhưng bản phối mới, trẻ trung do nhạc sĩ Quốc Thống làm.

Tôi luôn cập nhật cái mới nhưng sự thay đổi cần lộ trình và phải giữ lại chất riêng. Nếu thay đổi quá nhanh, tôi có thể đánh mất tình cảm của những khán giả yêu mến mình từ xưa.

Những ngày qua, tôi nghe và đã chọn được 1 bài ưng ý. Giọng tôi nội lực, hợp hát các bài yêu nước, hào hùng, trong tương lai sẽ khai thác mạnh hướng này.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

- Người ta nói muốn biết nghệ sĩ "ăn ở" thế nào, hãy xem số đồng nghiệp dự họp báo của họ. Điều này đúng với anh?

Hôm đó tôi làm fan meeting kiểu ấm cúng, nho nhỏ ở phòng trà thôi, chưa mời hết đồng nghiệp thân thiết đâu! (cười) Nếu thực sự muốn thể hiện, tôi mời hết các anh chị em phải gấp mấy lần.

Khi đi lưu diễn Mỹ và các nước khác, tôi dần thân với nhiều nghệ sĩ, trong đó có anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên. Tôi tự thấy mình sống khá chân thành, chắc các anh chị, bạn bè cảm nhận được nên quý. Và tôi cũng rất trân trọng tình cảm của họ.

- Vì sao anh vắng bóng nhiều năm qua?

Trước dịch Covid-19, tôi đi diễn ở Mỹ ít nhất 10 lần/năm, chưa kể Canada, Australia, châu Âu... Nhiều khán giả tưởng tôi định cư Mỹ rồi.

Vì được khán giả và bầu show ở hải ngoại quá ưu ái, tôi tất bật đi diễn nên không còn thời gian cho các hoạt động khác, dẫn đến hiếm khi xuất hiện ở Việt Nam. Đó là một cái dở.

Trích đoạn MV "Thiên la địa võng"

Sau dịch Covid-19, tôi giật mình nhận ra cần bớt đi diễn, định hướng lại con đường sự nghiệp nếu không muốn khán giả quên mình.

- Sau những thăng trầm, anh chưa chán nghề?

Nhiệt huyết tôi dành cho âm nhạc còn lớn lắm! Năm 2021, tôi thấy công việc bị bão hòa nên thành lập công ty với mong muốn truyền lại kỹ năng, kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Khi làm chủ công ty, cuộc sống tôi xoay quanh các bản kế hoạch, tiền nong, những buổi gặp đối tác, khách hàng, những cuộc họp... từ sáng đến khuya rất mệt mỏi.

Đó là lúc tôi nhớ và thèm cảm xúc thăng hoa khi đắm mình vào bài hát mới, hát thật vang trong phòng thu, háo hức nhận bản ghi âm và hát cho khán giả nghe.

Tiếng vỗ tay, sự cộng hưởng giữa nghệ sĩ và khán giả là những giá trị, niềm hạnh phúc không tiền bạc nào mua được.

Vợ chồng Phan Đinh Tùng ngày ấy - bây giờ. Ảnh: Tư liệu

- Vì sao anh đóng cửa công ty trong thua lỗ?

Năm 2023, tôi đóng cửa công ty khi doanh thu không đủ chi trả cho hàng chục nhân viên, chi phí vận hành, tiền thuê mặt bằng.... Chung quy, đó là một mất mát tài chính lớn, ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế gia đình.

Tôi thất bại trong kinh doanh. Tôi có ước mơ, hoài bão nhưng không có năng lực kinh doanh thì thất bại cũng dễ hiểu thôi.

Đó là bài học lớn. Nó nhắc tôi không được phép mơ mộng và đưa mình vào rủi ro như thế nữa.

Ấp ủ ước mơ nhận nuôi trẻ mồ côi

- Qua những thăng trầm, anh nghiệm ra điều gì trong cuộc sống?

Tôi từng trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong cuộc sống lẫn hôn nhân nhưng đều vượt qua nhờ lời dạy của Thiên Chúa.

Phan Đinh Tùng chăm tập gym, chơi thể thao đời thường. Ảnh: FBNV

Sau những cột mốc 5 năm, 10 năm, rất nhiều chuyện xảy đến dù chỉ xuất phát từ những vấn đề như chưa hiểu nhau, khác biệt về tư duy, tính cách, tuổi tác, quan điểm sống...

Cái tôi của người nghệ sĩ rất lớn. Khi bị động chạm đến lòng kiêu hãnh, cái tôi ấy sẽ thôi thúc chúng ta sống vì nó, từ đó đánh mất sự kiểm soát lý trí.

Chưa kể, trong biến cố, mắt người ta thường tối đi, rất dễ chọn buông tay nhau.

Nếu chỉ có tình yêu, rất khó giữ hạnh phúc gia đình. Nhờ đức tin và lời thề hứa trước Chúa khi kết hôn là chỗ dựa tinh thần, tôi đã giữ được gia đình mình.

- Anh hơi gia trưởng, đúng không?

Phan Đinh Tùng và vợ từng suýt chia tay vì biến cố. Họ vượt qua và yêu nhau mặn nồng như xưa. Ảnh: FBNV

Bà xã cũng từng vài lần nói tôi gia trưởng dù trong thâm tâm và ý thức, tôi chưa bao giờ cho phép mình như vậy.

Tôi luôn hướng bản thân đến sự cầu tiến, đời sống hôn nhân dân chủ, bình đẳng nên rất ngại nếu bị nói là gia trưởng. Nhưng nếu vợ nhận xét như vậy, tôi sẽ chú ý điều chỉnh.

- Anh chuẩn bị kinh tế lo cho 2 con thế nào?

Chi phí nuôi 2 đứa trẻ không nhỏ nhưng tôi tin chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì không khó khăn nào không vượt qua cả.

Tôi còn đang dành một khoản tài chính và ấp ủ ước mơ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh.

Hồi trẻ, tôi từng đề nghị bố mẹ đồng hành nhưng ông bà không có nhiều thời gian, cuối cùng chỉ nhận nuôi 1 cậu bé ở Vũng Tàu. Cậu ấy đã trưởng thành, tự lập nhiều năm trước rồi.

Hiện tại, tôi may mắn được vợ ủng hộ nên rất mong có thể làm được điều này trong tương lai.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Đinh Tùng. Ảnh: FBNV

Đính chính "bệnh lạ" và cái tên bị nhầm ngót 16 năm - Ngày xưa, anh từng trả lời phỏng vấn về việc "mắc bệnh lạ khiến rụng hết tóc". Tôi có thể tò mò đó là bệnh gì không? Tôi chưa bao giờ nói mình mắc bệnh lạ nào cả. Đơn giản là tôi bị hói, tóc rụng nhiều, nếu để nguyên sẽ không đẹp nên cạo hết đi. Hồi những năm 2000, ai đó nói về việc tôi bị hói rất xúc phạm và tổn thương. Tôi từng xô xát với một nhóm thanh niên ở Hải Phòng vì có 1 cậu gọi mình là: "Ê, thằng hói", đến nỗi công an phải tới xử lý. Thời đó, tôi còn trẻ, rất nóng tính và khó làm chủ cơn giận; phải mất nhiều năm rèn luyện tâm tính mới được điềm tĩnh như bây giờ. - Theo anh, cái tên Phan Đình Tùng từ đâu ra và vì sao gây nhầm lẫn đến nay? Nghệ danh của tôi là Phan Đinh Tùng, trong đó Phan là họ cha, Đinh là họ mẹ. Khoảng năm 2005, tôi ra album Khát khao trở về, bài Bởi vì anh yêu em hit ầm ầm nên bị chép lậu, bán tràn lan ngoài thị trường. Lạ là tất cả đĩa lậu đó đều ghi tên Phan Đình Tùng. Tôi không rõ lý do là gì, có thể vì cái tên Phan Đình Tùng nghe quen thuộc và thuận tai hơn. Từ đó, khán giả bắt đầu nhầm lẫn, thậm chí tôi từng ra đĩa ''Phan Đình Tùng hay Phan Đinh Tùng?'' nhưng đến nay vẫn có đến 70-80% người nhầm. (cười)