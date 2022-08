Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995. Vòng khu vực hội thi năm nay với sự tham dự của 1.072 thí sinh (tăng 20% so với năm 2021), trong đó 796 thí sinh được lựa chọn từ hội thi cấp tỉnh, thành và 276 thí sinh tự do thông qua vòng Sơ khảo của Ban Tổ chức theo hình thức trực tuyến. 170 thí sinh đã được lựa chọn vào Vòng chung kết.