Báo cáo thống kê cho thấy, chỉ riêng dịp chung kết, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024. Trong đó khách quốc tế tăng tới 81% và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận 171 chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 11/7 – con số kỷ lục, vượt xa cùng kỳ năm trước. Tàu du lịch sông Hàn cũng lấp đầy 90% công suất vé xem pháo hoa. Với hơn 10.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình và mạng xã hội, đêm chung kết DIFF 2025 đã khẳng định vị thế không thể thay thế của lễ hội này trong đời sống văn hóa và du lịch Việt Nam.