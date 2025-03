Tới sáng 24/3, bản rap diss mang tên Sự nghiệp chướng của Pháo chính thức chấm dứt chuỗi ngày thống trị top thịnh hành của Bắc Bling do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện. Sau gần một tháng không có đối thủ, Bắc Bling đã phải nhường lại vị trí cho Sự nghiệp chướng. Ra mắt tối 21/3, Sự nghiệp chướng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 2 trên top thịnh hành, ngáng đường Dancing In The Dark của Soobin.

Hiện tại, Sự nghiệp chướng đạt 8,1 triệu lượt xem. Sau Hai phút hơn, Sự nghiệp chướng có thể xem là bản hit tiếp theo của Pháo.

Pháo gây bàn tán những ngày qua với bản rap diss Sự nghiệp chướng. Ảnh: FBNV.

Độ bàn tán, chia sẻ của Sự nghiệp chướng thuộc hàng hiếm ở Vpop, đặc biệt nếu so với các bản rap diss. Rất nhiều người nổi tiếng như BRay, ICD, nhạc sĩ Dương Cầm, Châu Đăng Khoa... chia sẻ đường link bản nhạc này. Là bản rap diss nhưng Sự nghiệp chướng không gay gắt, nặng nề như thường thấy ở những sản phẩm khác cùng thể loại.

Bài nhạc của Pháo có giai điệu bắt tai, lôi cuốn với ca từ đả kích vừa hài hước, châm biếm vừa sâu cay. Đặc biệt, nội dung bản rap diss được cho là có liên quan đến mối quan hệ gây bàn tán giữa ViruSs với Pháo nên nó càng được chú ý.

Tối 23/3, khi Sự nghiệp chướng đang tạm dừng chân ở vị trí thứ 2 trên top thịnh hành, ViruSs lại tung ra video reaction. Động thái của nhạc sĩ này càng khiến Sự nghiệp chướng gây chú ý và thêm sức nóng để leo lên thứ hạng cao nhất.

Trong video reaction, ViruSs khen Pháo có tư duy âm nhạc tốt, beat nhạc hay. Anh thậm chí cảm ơn Pháo nếu Sự nghiệp chướng thật sự là viết về nhạc sĩ này.

“Rất nhiều người gửi tôi và nói rằng bài hát này là dành cho tôi. Tôi không biết phải không nhưng Pháo có bài mới thì tôi reaction. Chắc mọi người thấy chữ ‘sự nghiệp’ nên gán tôi vào”, ViruSs nói. Anh cho biết thêm: "Nếu bài này em dành cho anh thì anh cảm ơn em. Thứ nhất bài này quá hay. Thứ 2, đây cũng có thể là động lực để em ra bài hay như này", ViruSs nói.

(Theo Znews)