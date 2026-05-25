Trong bối cảnh các vấn đề sức khỏe thường gặp ngày càng chịu tác động từ môi trường sống và lối sinh hoạt hiện đại, đặt ra tiêu chuẩn cao hơn với dược sĩ trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp và tư vấn sát nhu cầu thực tế của khách hàng. PharmAcademy 2026 do Opella Việt Nam phối hợp cùng Chi Hội Dược Nhà Thuốc TP.HCM tổ chức; không chỉ cập nhật kiến thức, còn hướng đến bài toán thực tiễn tại nhà thuốc: làm sao tư vấn đúng, đủ và kịp thời trước những vấn đề thường gặp liên quan đến da, hô hấp và tiêu hóa.

Với thông điệp “Vững tay trao thuốc - Vững lòng khách tin”, PharmAcademy 2026 nhấn mạnh vai trò của dược sĩ như một điểm chạm quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

PharmAcademy 2026 kết nối cộng đồng dược sĩ tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu giới thiệu công thức “Bàn tay Dược sĩ” 5 bước gồm Hỏi - Xét - Chọn - Dặn - Hẹn. Mô hình này được xây dựng như một quy trình tư vấn thực tiễn, giúp dược sĩ tiếp cận nhu cầu khách hàng có hệ thống hơn, từ nhận diện vấn đề ban đầu đến đồng hành lâu dài.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Valentina Belcheva - Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, cho biết Opella kế thừa nền tảng lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xem Việt Nam là thị trường chiến lược. Bà nhấn mạnh chất lượng là nền tảng trong các giải pháp doanh nghiệp theo đuổi. Theo bà, dược sĩ giữ vai trò cầu nối quan trọng với người bệnh, vì vậy Opella chú trọng các chương trình đào tạo như PharmAcademy nhằm đồng hành cùng đội ngũ này trong nâng cao chuyên môn và thực hành tư vấn.

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành lần lượt mang đến ba chuyên đề xoay quanh những vấn đề thường gặp ở ba “cửa ngõ” sinh học quan trọng là da, hô hấp và tiêu hóa.

Mở đầu chương trình, PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm - Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trình bày về tác động của môi trường lên các “cửa ngõ” sinh học và hướng tiếp cận kháng histamin - probiotics trong điều trị mày đay mạn tính. Theo bà, môi trường sống và nhịp sinh hoạt hiện đại đang làm suy giảm dần vai trò bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Trong đó, mày đay mạn tính là vấn đề ở “cửa ngõ” da, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng sống của người bệnh.

Ở chuyên đề tiếp theo, PGS.TS.BS Lê Công Định - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai, trình bày chiến lược quản lý viêm mũi dị ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Bài trình bày cho thấy những yếu tố môi trường đang góp phần làm gia tăng cả tỷ lệ lẫn mức độ nặng của bệnh, từ đó đặt ra yêu cầu dược sĩ cần có cách tiếp cận tư vấn bài bản và thực tế hơn tại nhà thuốc.

Với chủ đề về sức khỏe đường ruột, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP HCM, chia sẻ về tác động của thực phẩm siêu chế biến và tình trạng lạm dụng kháng sinh lên hệ vi sinh đường ruột. Nội dung bài giảng làm rõ những nguy cơ khiến rối loạn hệ vi sinh ngày càng phổ biến, đồng thời nhấn mạnh vai trò của dược sĩ trong việc hỗ trợ “bảo vệ” và “xây dựng lại” hàng rào vi sinh bằng tư vấn chuẩn tại nhà thuốc.

Không chỉ cập nhật kiến thức chuyên môn, hội thảo còn cụ thể hóa công thức “Bàn tay Dược sĩ” 5 bước thành quy trình tư vấn thực tiễn cho các vấn đề thường gặp ở da, hô hấp và tiêu hóa. Từ đó, Opella giới thiệu thêm một số giải pháp hỗ trợ dược sĩ tại quầy.

Trong nhóm bệnh lý dị ứng, Telfast được đề cập ở cả hai bối cảnh thường gặp là viêm mũi dị ứng và mày đay mạn tính. Hoạt chất này được nhấn mạnh hiệu quả vượt trội với vai trò hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Ở nhóm sức khỏe đường ruột, Enterogermina được giới thiệu như một lựa chọn hỗ trợ trong các trường hợp rối loạn hệ vi sinh thường gặp tại nhà thuốc, như tiêu chảy cấp, tiêu chảy do kháng sinh hay một số vấn đề tiêu hóa liên quan đến mất cân bằng vi sinh.

Ngoài ra, hướng kết hợp kháng histamin và probiotic cũng được gợi mở như một cách tiếp cận đáng chú ý. Cách phối hợp này giúp dược sĩ có thêm lựa chọn khi xử trí các vấn đề liên quan đến trục da - hô hấp - tiêu hóa trong thực hành tư vấn hằng ngày.

Sau dấu mốc mở màn, PharmAcademy 2026 tiếp tục mở rộng các hoạt động dành cho cộng đồng dược sĩ nhà thuốc. Dược sĩ hoàn thành đầy đủ các chuyên đề và yêu cầu của chương trình sẽ có cơ hội nhận CPE. Đây cũng là cách PharmAcademy 2026 tiếp tục đồng hành cùng dược sĩ trong nâng cao năng lực tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại nhà thuốc.

