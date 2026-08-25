Pharmacity chung tay lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản chủ động

Ngày 24/8, Pharmacity cùng Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam (VINAFPA) và Bayer Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên, về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai hiện đại.

Ông Đinh Huy Dương - Phó Chủ Tịch Hội Kế Hoạch Hoá Gia Đình Việt Nam (đứng giữa), ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity (bên phải) và ông Maximilian Rummert, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Bayer Việt Nam (bên trái) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Pharmacity

Theo thỏa thuận, ba bên phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, vận động nhằm giúp người dân hiểu đúng và đầy đủ về các biện pháp tránh thai hiện đại, phù hợp với hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Qua đó, khuyến khích mỗi người chủ động phòng tránh thai ngoài ý muốn, góp phần giảm tỷ lệ phá thai, dự phòng vô sinh, cải thiện sức khỏe phụ nữ và từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống.

Một trong những nguyên tắc được ba bên thống nhất là các hoạt động truyền thông trong khuôn khổ hợp tác sẽ tập trung vào việc cung cấp kiến thức khoa học, khách quan, qua đó nâng cao nhận thức và khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, đồng thời bảo đảm phù hợp với các hướng dẫn chuyên môn, quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức trong lĩnh vực dược.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, bày tỏ: “Với hệ thống nhà thuốc rộng khắp cả nước cùng đội ngũ dược sĩ mỗi ngày gặp gỡ, lắng nghe và tư vấn cho người dân, Pharmacity có một lợi thế mà không phải ai cũng có: chúng tôi ở gần cộng đồng. Chúng tôi tin rằng dược sĩ cần trở thành một điểm chạm y tế đáng tin cậy, nơi người dân được cung cấp thông tin chính xác, hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn và tư vấn đến gặp bác sĩ”.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Pharmacity

Pharmacity mở rộng vai trò chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Với lợi thế là hệ thống nhà thuốc hiện diện gần gũi trong đời sống chăm sóc sức khỏe hàng ngày của người dân, Pharmacity có điều kiện trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình nâng cao nhận thức và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động.

Không chỉ là nơi người dân tìm đến khi có nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà thuốc còn có thể trở thành một điểm tiếp cận những thông tin cần thiết, giúp mỗi người chủ động hơn trong việc tìm hiểu và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe ngay từ sớm.

Pharmacity có hơn 1.100 nhà thuốc phủ khắp các tỉnh thành, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tiếp cận các thông tin sức khỏe. Ảnh: Pharmacity

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác với Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam và Bayer Việt Nam, Pharmacity không chỉ đóng góp lợi thế về khả năng tiếp cận cộng đồng, mà còn tham gia đồng xây dựng các nội dung truyền thông theo hướng khoa học, uy tín và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Việc kết hợp giữa định hướng chuyên môn của các bên và khả năng tiếp cận trực tiếp người dân của hệ thống nhà thuốc được kỳ vọng tạo ra những cách thức truyền tải thông tin gần gũi hơn, giúp các nội dung về sức khỏe sinh sản không chỉ được biết đến mà còn dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Đồng thời, các nền tảng số của Pharmacity sẽ lan tỏa những thông tin về sức khỏe sinh sản đến cộng đồng, mở rộng thêm những điểm chạm để người dân có thể tiếp cận kiến thức ngay trong quá trình chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Thông qua các kênh này, những nội dung chuyên môn có thể được chuyển tải theo cách trực quan và phù hợp hơn với thói quen tiếp cận thông tin của người trẻ.

Pharmacity có đội ngũ dược sĩ và nền tảng số hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe chủ động. Ảnh: Pharmacity

Theo ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, truyền thông sức khỏe hiệu quả không nằm ở việc cung cấp thật nhiều thông tin, mà ở việc giúp mỗi người hiểu đúng, lựa chọn đúng và biết khi nào cần tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn.

Vì vậy, Pharmacity tham gia chương trình với mong muốn cùng các đối tác tạo ra một nguồn thông tin khách quan, có cơ sở khoa học, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đây cũng là cách Pharmacity phát huy vai trò của hệ thống nhà thuốc trong việc đồng hành cùng cộng đồng, không chỉ ở việc cung cấp sản phẩm mà còn ở việc góp phần nâng cao kiến thức và chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Thu Loan