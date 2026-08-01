Ngày 31/7, chia sẻ với báo chí, TS.BS Vương Vũ Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) cho biết tỷ lệ vô sinh hiện nay vẫn không thay đổi nhiều về nguyên nhân. Trong các cặp vợ chồng hiếm muộn, khoảng 40% nguyên nhân đến từ người chồng, 40% từ người vợ và khoảng 20% chưa xác định được nguyên nhân.

Theo bác sĩ Hà, tỷ lệ nam giới trẻ đến khám sức khỏe tiền hôn nhân có xu hướng tăng hơn trước. Nhiều người chưa lập gia đình đã chủ động đến khám. Tuy nhiên, một số nam giới dù sức khỏe tổng quát bình thường nhưng khả năng sinh sản lại đang suy giảm, chất lượng tinh trùng rất thấp.

"Nhiều người thường xuyên thức đến 1-2h mới ngủ, sinh hoạt không điều độ. Khi còn trẻ, sức khỏe vẫn tốt nên họ chủ quan nhưng thực chất cơ thể đang bị bào mòn từng ngày, trong đó có khả năng sinh sản", bác sĩ Hà nói.

Bác sĩ Hà khám cho người bệnh. Ảnh: Q.Anh.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên uống rượu bia trong các buổi giao lưu, tiệc tùng cũng là yếu tố bất lợi đối với sức khỏe sinh sản nam giới. Các hình thức giải trí không lành mạnh như sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc các chất kích thích khác đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Theo chuyên gia, những tác động này thường diễn ra âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt nên nhiều người chỉ phát hiện khi kết hôn lâu mà chưa có con.

Bác sĩ Hà cũng cho biết thêm một quan niệm phổ biến hiện nay là chỉ những người hiếm muộn hoặc có bệnh lý mới cần khám và sàng lọc di truyền. Trên thực tế, ngay cả những cặp đôi khỏe mạnh cũng có thể sinh con ra đã mang bệnh. Vì vậy, ông khuyến cáo các bạn trẻ nên sàng lọc trước hôn nhân, biết trước nguy cơ và được tư vấn phương án phù hợp trước khi mang thai.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, chi phí sàng lọc di truyền hiện đã giảm đáng kể. Nếu trước đây một cặp đôi có thể phải chi khoảng 20-30 triệu đồng thì hiện nay nhiều gói xét nghiệm có chi phí dưới 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc khám sức khỏe trước kết hôn, chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, tránh thuốc lá và các chất kích thích, đồng thời khám sớm khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh sản.

Đối với các trường hợp phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bác sĩ Hà cho biết tỷ lệ thành công khi chuyển phôi ngày 5 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện hiện đạt khoảng 70-80%, cao hơn mức trung bình trên thế giới (khoảng 50-60%). Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng của người bệnh, phác đồ điều trị và quá trình theo dõi, chăm sóc từng trường hợp.

Ngày 1/8, Bệnh viện Bưu điện tổ chức Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn thường niên năm 2026 với chủ đề “IVF Bưu điện: 13 năm viết tiếp hành trình - Ươm mầm sự sống” để người bệnh được tư vấn nhiều hơn về sức khoẻ sinh sản, bệnh lý di truyền.