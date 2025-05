Hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư dần lấy lại đà hồi phục, trong đó kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm 2023. Hợp tác dầu khí – năng lượng tiếp tục là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước. Hợp tác quốc phòng – an ninh được thúc đẩy với nhiều hướng và phương diện hợp tác đa dạng, là trụ cột quan trọng của quan hệ. Hai bên tích cực phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân được triển khai tích cực. Hiện nay, hơn 5.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát triển và ngày càng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại Nga. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách Nga ở Đông Nam Á. Trước đại dịch Covid 19, đất nước chúng tôi đã vui mừng được đón hơn 650 nghìn du khách Nga và năm 2024 vừa qua, bất chấp những bất cập về giao thông hàng không, vẫn có hơn 230 nghìn lượt khách Nga đến Việt Nam. Tôi và Đoàn đại biểu Việt Nam rất vui mừng vì trong chuyến thăm lần này, hai nước dự kiến sẽ ký kết thêm khoảng 20 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thưa Quý vị và các bạn,

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Liên Xô luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và vô tư. Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam khối lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại. Hàng nghìn chuyên gia Liên Xô đã trực tiếp làm việc tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng quân dân Việt Nam trong những thời khắc cam go nhất. Không có vũ khí, khí tài của Liên Xô, chúng tôi khó bắn rơi được pháo đài B52 của Mỹ; bộ đội của chúng tôi có thể có khó khăn, gian khổ, hy sinh nhiều hơn, chiến thắng có thể đến chậm hơn. Không chỉ giúp đỡ trong chiến tranh, Liên Xô còn là người bạn lớn trong sự nghiệp tái thiết và xây dựng Việt Nam sau chiến tranh. Trong những năm tháng khó khăn nhất, Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ toàn diện từ kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật đến giáo dục – đào tạo. Hàng trăm công trình kinh tế – kỹ thuật trọng điểm, các khu công nghiệp, cơ khí, hóa chất... đã được xây dựng bằng nguồn vốn và công nghệ của Liên Xô. Các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện lớn của Việt Nam đều mang đậm dấu ấn của sự hợp tác Việt – Xô. Trong chuyến thăm Liên Xô năm 1956, Bác Hồ đã nói: Tôi yêu quý nhân dân Liên Xô như yêu chính đồng bào ruột thịt của mình.

Những chuyển biến có tính thời đại đó đem đến thời cơ, thuận lợi, cũng như nhiều khó khăn, thách thức đối với cả hai nước chúng ta. Tuy nhiên, khó khăn là cội nguồn của sự đổi mới và vươn lên mạnh mẽ, là động lực để hai nước chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả, vì tương lai của người dân hai nước và hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Với cách tiếp cận đó, chúng tôi và các nhà lãnh đạo Nga đã trao đổi và đưa ra những định hướng nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước chúng ta như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tham khảo và đối thoại thường xuyên, thực chất ở cấp cao và cấp cao nhất.

Thứ hai, nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư – lĩnh vực hợp tác trọng tâm của quan hệ hai nước. Đặc biệt, cần ưu tiên, tạo thuận lợi cho mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và tài chính - tín dụng phù hợp với luật pháp quốc tế và quy định pháp luật hai nước nhằm thúc đẩy trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Cùng với đó, cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp, chế tạo máy và năng lượng.

Thứ ba, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh, là lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Nga, kịp thời đáp ứng những đòi hỏi của tình hình hiện nay, đồng thời góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đây như một lĩnh vực hợp tác then chốt của quan hệ, trong đó có hợp tác về khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ y sinh học và năng lượng tái tạo.



Trong bối cảnh năm 2026 là Năm hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Liên bang Nga, hai nước cần triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên. Chúng tôi đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là triển khai hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một ưu tiên cao của Việt Nam hiện nay.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực mà hai nước có thể mở rộng và làm sâu sắc, quy mô hợp tác không giới hạn. Hai nước cần tiếp tục mở rộng hoạt động của Mạng lưới các trường đại học kỹ thuật Việt – Nga để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi đánh giá cao các kết quả hợp tác giữa Học viện RANEPA trong việc triển khai các Bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính, Học viện An ninh Nhân dân và gần đây là Đại học Luật Hà Nội; mong muốn Học viện RANEPA sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế quốc tế và quan hệ quốc tế. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, bao gồm sử dụng tối đa tiềm năng của các cơ sở giáo dục hai nước, trong đó có Phân viện tiếng Nga mang tên Đại thi hào Pushkin tại Hà Nội và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Tôi mong muốn hai nước sẽ sớm thúc đẩy hoàn thành dự án Nhà văn hóa Việt Nam tại Moskva. Hai nước cần mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch, bao gồm tăng cường tần suất các chuyến bay thẳng thường lệ và chuyến bay thuê chuyến, cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước. Đồng thời, giao lưu giữa các bộ, ngành, địa phương, các Ngày văn hóa hai nước cần được tiến hành thường xuyên cũng như duy trì tiếp xúc giữa các cơ quan thông tin đại chúng, hội hữu nghị và các tổ chức xã hội.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, trong đó có ASEAN, Liên hợp quốc và APEC. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, trong đó Nga là một cực quan trọng, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Vấn đề Biển Đông, Việt Nam mong muốn Liên bang Nga thể hiện mạnh mẽ hơn vai trò của mình đối với mục tiêu duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đồng thời, chúng tôi mong muốn Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ việc củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Nga để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga, đẩy mạnh triển khai hợp tác hiệu quả trên cơ sở Kế hoạch hành động toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2021-2025 và hướng tới giai đoạn 2026-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu Chính sách tại Học viện Hành chính Công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống LB Nga. Ảnh: TTXVN

Thưa Quý vị và các bạn,

Lịch sử hào hùng, những thành tựu vĩ đại của đất nước và nhân dân Nga, cũng như quá trình phát triển đầy tự hào của quan hệ hai nước đã khẳng định vai trò và vị trí đặc biệt của nước Nga đối với Việt Nam, trong đó có những đóng góp quan trọng của Học viện RANEPA.



Các thế hệ học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu tại Học viện chắc chắn sẽ tiếp tục là những cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tôi cũng xin dành lời tri ân sâu sắc đến những cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga đã dành trọn tình cảm và hỗ trợ đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. Tất cả đều mãi mãi là những người bạn, người đồng chí, anh em thủy chung, thân thiết của nhân dân Việt Nam. Tiếp bước các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hai nước ngày nay cần thấm nhuần tinh thần quốc tế cao cả được vận dụng trong mối quan hệ gắn bó, thủy chung, hiếm có giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga cũng như ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường hướng tới giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và quan hệ hai nước sẽ phát triển lên một tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa của mỗi nước và yêu cầu của thời đại.

Xin chúc toàn thể Quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!