Cụ thể, theo Phát Đạt, ngày 24/12, UBND xã Phước Hải (TP.HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại xã Phước Hải, TP.HCM do công ty cổ phần đầu tư Serenity (Phát Đạt nắm giữ 99,34% vốn sở hữu) làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TP.HCM. Ảnh: Phát Đạt

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, dự án Serenity Phước Hải có tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m², được tổ chức không gian thành hai phân khu chính - khu phía núi và khu phía biển - cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng đồng bộ.

Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh quan điểm phát triển có chọn lọc, tránh khai thác quá mức quỹ đất ven biển vốn nhạy cảm về sinh thái và cảnh quan.

Từ góc độ địa phương, việc phê duyệt quy hoạch 1/500 cho Serenity Phước Hải diễn ra trong bối cảnh Phước Hải đang được xác định là một trong những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ quan trọng của vùng ven biển phía Đông Nam. Tuy nhiên, khác với giai đoạn phát triển trước đây vốn thiên về mở rộng nhanh nguồn cung lưu trú, định hướng hiện nay của địa phương đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng, hiệu quả khai thác và sự gắn kết với cộng đồng dân cư bản địa.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cấp năng lực phục vụ du lịch của khu vực, không chỉ thông qua việc bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao, mà còn bằng việc tạo thêm không gian thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng. Các tính toán trong hồ sơ quy hoạch cho thấy khi đi vào vận hành, dự án có thể tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động địa phương, đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách thông qua các hoạt động dịch vụ - du lịch. Quan trọng hơn, dự án được thiết kế để kéo dài chuỗi giá trị du lịch, từ lưu trú, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ tập trung vào khai thác ngắn hạn.

Ở góc độ doanh nghiệp, Serenity Phước Hải là một trong sáu dự án được Phát Đạt xác định triển khai mạnh trong năm 2026, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lại danh mục đầu tư sau giai đoạn thị trường biến động.

Trong chiến lược 2026 - 2030, Phát Đạt đang chuyển trọng tâm sang khai thác chiều sâu các dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng thực và có khả năng tạo dòng tiền bền vững trong trung và dài hạn.

Điểm đáng chú ý là cách Phát Đạt tiếp cận việc phát triển sản phẩm tại Phước Hải không dựa trên việc “áp” một mô hình sẵn có từ các thị trường khác, mà xuất phát từ điều kiện tự nhiên, cấu trúc kinh tế và đặc điểm văn hóa của địa phương. Việc phân tách rõ khu phía núi và khu phía biển, cùng các chỉ tiêu về mảng xanh, mặt nước cảnh quan và không gian công cộng, cho thấy nỗ lực hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn cảnh quan - yếu tố then chốt để một dự án du lịch có thể vận hành bền vững.

Trong bối cảnh nhiều dự án trước đây gặp khó vì lệch pha cung - cầu hoặc thiếu năng lực vận hành thực, triết lý “phát triển theo nhu cầu thật” mà Phát Đạt theo đuổi đang trở thành một lợi thế cạnh tranh. Nhu cầu thật ở đây không chỉ là nhu cầu lưu trú của du khách, mà còn là nhu cầu việc làm của người dân địa phương, nhu cầu bảo tồn không gian sống và nhu cầu phát triển kinh tế ổn định, dài hạn của chính doanh nghiệp.

Việc lựa chọn giai đoạn 2026 - 2028 để triển khai xây dựng và đưa dự án vào vận hành cũng cho thấy sự thận trọng về mặt chu kỳ. Đây là khoảng thời gian được kỳ vọng thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét hơn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án phát huy hiệu quả khai thác. Với Phát Đạt, điều này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính ngắn hạn, mà còn tối ưu hóa giá trị đầu tư trong dài hạn. Nếu được triển khai đúng định hướng, dự án này không chỉ đóng góp vào chiến lược phát triển của Phát Đạt, mà còn có thể trở thành một điểm nhấn mới trong bức tranh kinh tế - xã hội của Phước Hải trong những năm tới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt)