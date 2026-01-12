Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Hà Nội.

Theo đó, tài sản đấu giá là 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai. Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Các thửa đất có diện tích từ 83,87 - 180,46m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2, tiền đặt trước dao động từ gần 300 - 500 triệu đồng mỗi thửa.

Một khu đất đấu giá ở huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 40 triệu đồng/m2. Sang vòng đấu thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 9/1 đến hết ngày 21/1. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Cũng trong tháng 1/2026, Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại khu Cổng Nội, xã Tam Hiệp (nay là xã Hát Môn) và 8 thửa đất tại khu Cát Hạ, xã Tam Thuấn (nay là xã Hát Môn).

Các thửa đất này có diện tích từ 96 - 149m2/thửa, giá khởi điểm từ 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước tương ứng từ gần 124 - 236 triệu đồng mỗi thửa.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên, áp dụng phương thức trả giá lên tối đa 3 vòng, dự kiến diễn ra ngày 16/1 tại Hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.

Ngoài ra, dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (Đô thị số 7) tại khu K3, xã Thường Tín cũng “xông đất” thị trường đấu giá đất Hà Nội đầu năm nay.

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, khu đất có tổng diện tích 17.791m2, trong đó 6.735m2 được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 6.135m2 đất xây dựng nhà ở liền kề và 600m2 đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ.

Giá khởi điểm của tài sản là 68,1 triệu đồng/m2, tương đương tổng giá trị hơn 459,33 tỷ đồng; tiền đặt trước hơn 91,86 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín, theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu 3 vòng bắt buộc, áp dụng phương thức trả giá lên.