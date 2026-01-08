Những ngày gần bước sang năm mới 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo nhận 2 quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 khu đất phát triển dự án nhà ở phức hợp cao tầng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Phát Đạt công bố trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tổng diện tích khu đất là 19.204 m², tổng diện tích sàn xây dựng là 146.072 m². Phát Đạt đồng thời trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai với diện tích khu đất 27.455 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng gần 212.030 m2.

Tại sự kiện nội bộ khởi động cho năm mới, Ban Lãnh đạo Phát Đạt nhấn mạnh 2026 là năm bứt phá mạnh mẽ cho chu kỳ tăng trưởng mới

Theo đại diện Phát Đạt, nhìn từ góc độ phát triển dự án, lợi thế lớn nhất mà Phát Đạt thu về chính là khả năng tạo lập quỹ sản phẩm ở một thị trường đã phát triển hoàn chỉnh và có nhu cầu về mô hình nhà ở hiện đại đang gia tăng mạnh. Biên Hòa là trung tâm công nghiệp - dịch vụ lâu đời, dân cư đông, mức sống cao và có mối liên kết kinh tế - xã hội chặt chẽ với TP.HCM. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô TP.HCM ngày càng khan hiếm, việc sở hữu các khu đất có khả năng phát triển hàng trăm nghìn mét vuông sàn xây dựng tại Biên Hòa mang lại cho Phát Đạt một lợi thế hiếm có - vừa nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của TP.HCM, vừa có mặt bằng giá và biên độ phát triển thuận lợi hơn.

Một lợi thế khác đến từ tính sẵn sàng pháp lý của các khu đất đấu giá. Việc trúng đấu giá quyền sử dụng đất thông qua quy trình và công nhận kết quả chính thức là bước khởi đầu quan trọng giúp Phát Đạt rút ngắn thời gian chuẩn bị, sớm đưa dự án vào giai đoạn phát triển. Điều này có ý nghĩa đặc biệt khi thị trường dự kiến bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ nét từ năm 2026. Đây là thời điểm mà nguồn cung nhà ở tại các đô thị vệ tinh như khu vực Biên Hòa cũ được dự báo sẽ thiếu hụt.

Từ góc nhìn chiến lược, hai khu đất trên mang lại cho Phát Đạt cơ hội hiện thực hóa rõ ràng hơn định hướng tập trung vào thị trường trọng điểm phía Nam như thông điệp của HĐQT, đặc biệt là trục TP.HCM - Đồng Nai. Đây là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, nơi hội tụ hạ tầng giao thông liên vùng, hệ thống khu công nghiệp lớn và tốc độ đô thị hóa cao.

Việc bổ sung hai dự án quy mô lớn tại Đồng Nai giúp danh mục của Phát Đạt thêm cân bằng giữa đô thị lõi, đô thị vệ tinh và các dự án ven biển - đúng với chiến lược phát triển dựa trên nhu cầu thật mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Trong các chia sẻ về chiến lược gần đây, Ban Lãnh đạo Phát Đạt cho biết tiêu chí đầu tư dự án là bám sát các nút phát triển mới xung quanh trục giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội và đáp ứng đúng nhu cầu thật của từng thị trường

Về triển vọng, hai khu đất này còn mở ra cơ hội tạo dòng tiền trung và dài hạn. Với quy mô diện tích sàn lớn, các dự án trên không chỉ mang lại doanh thu từ bán căn hộ mà còn có thể tích hợp các khối thương mại - dịch vụ, tạo nguồn thu ổn định sau khi dự án hoàn thành.

Trong bối cảnh Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao cho giai đoạn 2026 - 2030, những dự án có khả năng tạo dòng tiền bền vững như vậy đóng vai trò “xương sống” trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Theo thông tin sơ bộ, Phát Đạt đã bổ sung hai dự án trên vào hạng mục triển khai ngay trong năm 2026 với kế hoạch tối ưu dòng thu.

Cuối cùng, giá trị lớn nhất mà Phát Đạt thu về từ hai dự án mới tại Đồng Nai là vị thế thị trường. Việc quyết liệt tham gia đấu giá và trúng những khu đất đẹp tại một đô thị phát triển cho thấy doanh nghiệp không chỉ có tiềm lực tài chính, mà còn có niềm tin rõ ràng vào xu hướng tăng trưởng dài hạn của bất động sản nhà ở. Trong một thị trường đang dần phân hóa, những doanh nghiệp dám đi trước, chọn đúng địa bàn và phát triển đúng nhu cầu sẽ là những đơn vị chiếm lợi thế khi chu kỳ mới thực sự bùng nổ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt)