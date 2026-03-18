Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ban hành thể lệ và chính thức phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam, đồng thời tổ chức sưu tầm, trưng bày ảnh về Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành. Bên cạnh đó, hoạt động sáng tác ảnh giai đoạn 2025-2026 được triển khai với chủ đề Đường sắt Việt Nam - Hành trình ký ức, kết nối tương lai.

Cuộc vận động nhằm tôn vinh lịch sử, truyền thống của ngành thông qua các tác phẩm giàu giá trị về ký ức, con người và hành trình phát triển. Đây cũng là dịp thu thập, lưu giữ tư liệu quý về mối quan hệ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt, đồng thời khuyến khích sáng tác mới phản ánh sinh động hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn giao thông và các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay.

BTC kỳ vọng thông qua hoạt động này sẽ lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của ngành; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động; tăng cường kết nối với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của đường sắt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các tác phẩm dự thi gồm nhiều thể loại như thơ, văn xuôi, tùy bút, ca khúc, hội họa, ảnh tư liệu và ảnh sáng tác mới. Nội dung tập trung phản ánh ký ức sâu sắc về ngành, ca ngợi truyền thống, văn hóa và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, khắc họa hình ảnh con người, nhà ga, đoàn tàu và nhịp sống ngành trong giai đoạn mới.

Đối với ảnh, BTC khuyến khích cả ảnh tư liệu về hoạt động của lãnh đạo với ngành và ảnh sáng tác mới phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, đặc biệt trong giai đoạn 2025-2026. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm cho mỗi thể loại, riêng ảnh sáng tác mới không quá 10 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên gốc, chưa tham gia các cuộc thi khác, không vi phạm bản quyền và không sử dụng sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo (AI). Tác phẩm văn học tối đa 3.000 từ; ca khúc cần bản thu âm MP3 kèm ký âm PDF, ảnh định dạng JPG, dung lượng 3-5MB, độ phân giải 300 dpi.

Tác giả có thể gửi bài qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Ban Quan hệ lao động Công đoàn Đường sắt Việt Nam (Hà Nội), đồng thời gửi file mềm qua email. Riêng ảnh dự thi được gửi trực tuyến qua website do BTC công bố.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31/7/2026. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành (21/10/1946 - 21/10/2026) và 145 năm Đường sắt Việt Nam.