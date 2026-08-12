Ngày 12/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Dịch thuật T.C. đứng tên, nhập khẩu từ Cộng hòa Congo về Việt Nam. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Hải quan Việt Nam) và Chi cục Hải quan khu vực XIV kiểm tra lô hàng do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Dịch thuật Thành Công đứng tên, nhập khẩu từ Cộng hòa Congo về Việt Nam.

Lô hàng gồm 3 container gỗ, tổng cộng 165 hộp, thể tích gần 65m³, đang tập kết tại Cảng Quy Nhơn chờ làm thủ tục thông quan.

Qua máy soi, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ trong 2 container được gia công, tạo khoang rỗng bên trong để cất giấu xương động vật và các vật phẩm nghi là ngà voi.

Lực lượng chức năng khoan, cắt các hộp gỗ để kiểm tra, phát hiện 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Các vật phẩm được xếp vào khoang rỗng, phủ sáp, sau đó gia cố bằng gỗ và tạo hình như những hộp gỗ thông thường, khiến hàng cấm khó bị phát hiện bằng mắt thường.

Qua khoan, cắt các hộp gỗ, lực lượng chức năng phát hiện 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi, tổng trọng lượng 1.193kg, cùng 79,3kg xương động vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai sau đó trưng cầu giám định số mẫu vật thu giữ. Kết quả của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định mẫu vật là ngà voi thuộc họ Elephantidae.

Gần 1,2 tấn ngà voi và 80kg xương động vật là tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Được biết, đây là vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.