Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 15/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Công an huyện Tân Yên và Công an thị trấn Nhã Nam tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà kho của P.V.H. (SN 1981, ở tổ dân phố Cường Thịnh, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đang tàng trữ trái phép 16kg nghi đạn chì sử dụng cho súng săn và 500 chi tiết, cụm chi tiết nghi để lắp ráp súng săn.

Tang vật của vụ việc. Ảnh: Triệu Qúy

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, P.V.H. thừa nhận số đạn và các linh kiện lắp ráp súng trên được H. mua qua mạng xã hội, sau đó về bán kiếm lợi nhuận.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Tân Yên tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.