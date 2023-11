Sáng 21/11, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng (34 tuổi, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Tuấn Anh (38 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

2 nghi phạm bị công an bắt. Ảnh H.A.

Trước đó, ngày 3/11, Công an phường Khương Mai nhận được đơn trình báo của chị D. và chị H. cùng ở phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, về việc bị mất trộm 2 xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 3/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng và Vũ Tuấn Anh là 2 nghi phạm gây án. Nguyễn Quốc Hưng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Vũ Tuấn Anh có 5 tiền án về các tội đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản...

Khi bị bắt, 2 nghi phạm khai nhận, ngày 3/11, sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ, Hưng và Tuấn Anh chở nhau bằng xe máy đi lang thang nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân với mục đích trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ tại nhà trọ của đối tượng Hưng. Ảnh H.A.

Tại ngách số 4, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Tuấn Anh đứng ngoài ngõ, Hưng vào nhà dân, dùng kìm thủy lực phá khóa cửa 2 hộ gia đình, dắt trộm 2 xe máy Honda Vision của chị D. và chị H.

Ngoài vụ trộm 2 xe máy trên, các đối tượng khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm xe khác với thủ đoạn tương tự.

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Hưng tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe máy, trong đó có 3 xe máy hiệu Honda Vision là tang vật của các vụ trộm cắp do Hưng và Tuấn Anh gây ra, 2 chiếc xe là phương tiện đi gây án.

Ngoài ra, công an còn phát hiện Hưng cất giấu 200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn, cùng nhiều dụng cụ dùng làm phương tiện đi trộm cắp xe máy.

Công an xác định, Hưng thường xuyên tổ chức sử dụng ma tuý cùng bạn bè, do đó, bên ngoài phòng trọ được trang bị camera giám sát cẩn thận nhằm đề phòng lực lượng công an theo dõi.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Quốc Hưng có hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Vũ Tuấn Anh có hành vi “Trộm cắp tài sản”.