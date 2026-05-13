Công an kiểm tra hoạt động của người nước ngoài tại cửa hàng ở Nha Trang. Video: Văn Nhất - Quang Huy

Ngày 13/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định sau khi phát hiện 20 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Trước đó, sáng 12/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Phường Nam Nha Trang cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại cửa hàng Princess - chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu trên đường Lê Hồng Phong.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 người nước ngoài đang làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của cửa hàng này.

Nhóm người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm về xuất nhập cảnh. Ảnh: X.N

Qua xác minh nhanh trên hệ thống dữ liệu của Công an tỉnh Khánh Hòa, bước đầu xác định toàn bộ số người nước ngoài nói trên có dấu hiệu hành nghề khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đồng thời hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đăng ký khi xin cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu, Green Group Travel và các đơn vị liên quan tạm dừng sử dụng số lao động nước ngoài này để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.