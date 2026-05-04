Ngày 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can Liu Hongbo (SN 1995) và Lou JiaFeng (SN 1989, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về các hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 29/4, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Ding Lei (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị một nhóm người khống chế, đánh đập, giam giữ và chiếm đoạt tài sản tại một khách sạn trên đường An Thượng 1.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét. Đến ngày 1/5, lực lượng công an xác định Liu Hongbo và Lou JiaFeng là hai nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi.

Các đối tượng liên quan trong vụ án bị khởi tố. Ảnh: T.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/4, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn. Sau khi thua hết tiền, Lou vay tiền của Liu Hongbo nhưng không có khả năng chi trả. Hai người sau đó bàn bạc dựng kịch bản đòi nợ, nhằm ép anh Ding Lei – người quen của Lou – phải trả tiền thay.

Tối 28/4, khi anh Ding Lei vừa nhập cảnh và lưu trú tại khách sạn, nhóm đối tượng tiếp cận, rủ đi ăn rồi đưa về phòng để yêu cầu trả tiền. Khi nạn nhân không đồng ý, các đối tượng khống chế, đưa đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị đưa đến một nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, hành hung và uy hiếp tinh thần.

Đến rạng sáng 30/4, nhóm này đưa nạn nhân quay lại khách sạn, ép vay tiền qua ứng dụng “Z.F.B” số tiền 20.000 Nhân dân tệ để chuyển cho Lou JiaFeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt cùng nhiều tài sản khác.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 hộ chiếu, một xe máy điện, một ô tô, một sợi dây cáp cùng nhiều tang vật khác.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Hoàng Xuân Sơn (SN 1997, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với vai trò giúp sức.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.