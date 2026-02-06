Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng.

Khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái của chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than để sưởi ấm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc, chị V. vừa sinh con được 2 ngày tuổi. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định, các nạn nhân nghi bị ngạt khí CO do sử dụng nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

“Chị V. vừa sinh con được 2 ngày tuổi và về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, chăm sóc em bé sơ sinh thì không may xảy ra sự việc đau lòng”, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc cho biết.