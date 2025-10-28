Khoảng 11h cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Quang L. ở khu phố chợ mới Phong Thử (xã Điện Bàn Tây), 8 người được phát hiện nằm bất tỉnh. Lực lượng chức năng và người dân đã phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Đến hiện tại, 4 nạn nhân đã tử vong là: bà Nguyễn Thị Th. (75 tuổi, mẹ ông L.), Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi, con gái ông L.), Nguyễn Quang Tr. (5 tuổi, con trai ông L.) và Nguyễn Thị Thanh X (19 tuổi, bạn của gia đình).

"Địa phương đang bàn phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số", ông Phong cho hay.

Bốn người còn lại đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện gồm ông Nguyễn Quang L. (36 tuổi), bà Phan Thị Tú Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr. (11 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Th. (8 tuổi).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân dùng ghe đưa các nạn nhân vượt dòng nước lũ đi cấp cứu. Ảnh: N.X

Do nước lũ chia cắt, việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu gặp nhiều khó khăn. Các nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu, sau đó được chuyển bằng ghe đến nút giao cao tốc để xe cứu thương tiếp nhận và đưa vào bệnh viện tại phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gia đình chạy máy phát điện trong phòng kín khi mất điện, dẫn đến ngạt khí do thiếu oxy.