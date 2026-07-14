Ngày 14/7, trao đổi với VietNamNet, ông Y Thắng Ê Ban - Chủ tịch UBND xã Ea H'Leo cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện bộ xương người trên một đồi đá.

"Chính quyền xã đã thông báo rộng rãi để người dân nhận dạng, xác minh xem nạn nhân có phải người thân hoặc cư dân trên địa bàn hay không. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ai đến nhận. Phòng Văn hóa - Xã hội đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức chôn cất nạn nhân theo quy định", ông Y Thắng cho hay.

Hiện trường phát hiện bộ xương người. Ảnh: UBND xã Ea H'leo

Trước đó, vào khoảng 11h40 ngày 13/7, Công an xã Ea H'Leo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ xương người tại khu vực rẫy của ông Đ.M.H., thuộc tiểu khu 19, thôn 2, xã Ea H'Leo (gần khu vực bãi rác của xã).

Theo ghi nhận ban đầu, bộ xương người được phát hiện trên một khu đồi đá nhỏ, vắng người qua lại, xung quanh cây cối mọc rậm rạp, giáp ranh với rẫy tiêu và vườn bạch đàn của người dân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng ghi nhận khu vực này có dấu hiệu từng xảy ra cháy.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để xác định danh tính nạn nhân, điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an xã cũng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ việc hoặc có người thân mất tích trong thời gian qua, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.