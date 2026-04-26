Sáng 26/4, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Vườn quốc gia (VQG) Tà Đùng xác nhận lực lượng kiểm lâm của đơn vị vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy khi tuần tra rừng và đã báo cho cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VL

Trước đó, vào ngày 25/4, một tổ kiểm lâm của VQG Tà Đùng được phân công đi tuần tra, bảo vệ rừng.

Đến 11h30 cùng ngày, tổ công tác bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương. Tại hiện trường có một lán nhỏ cùng nhiều đồ dùng cá nhân như áo, mũ, dao phát, ba lô...

Khu vực phát hiện bộ xương nằm sâu trong rừng, thuộc tiểu khu 1808, đây cũng là nơi giáp ranh giữa xã Tà Đùng và xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng).

"Sau khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cho Công an xã và các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý", lãnh đạo VQG Tà Đùng cho hay.

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND xã Tà Đùng cho biết, sau khi nắm được vụ việc, Công an xã Tà Đùng phối hợp Công an xã Đam Rông 1 và Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.