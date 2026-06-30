Đà Nẵng:

Chiều 30/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Đình Trung - Chủ tịch UBND xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông (xã Quế Sơn).

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: Q.S

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân và công an xã Quế Sơn được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và phát hiện một thi thể.

Nạn nhân được xác định là ông N.T. (hơn 70 tuổi, trú thôn Châu Sơn Đông).

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy rừng trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Q.S

Qua xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, ông T. lên rẫy keo để đốt thực bì. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.