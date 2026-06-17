Ngày 17/6, UBND phường Thuận Hóa, TP Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa tiếp nhận một cá thể cá sấu nước ngọt đi lạc vào khu dân cư.

Trước đó, khoảng 22h15 ngày 16/6, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm (Chi cục Kiểm lâm TP Huế) tiếp nhận cá thể cá sấu do bà Võ Thị Thanh Sương trú tại địa phương giao nộp.

Con cá sấu đi lạc vào nhà dân. Ảnh: Phường Thuận Hóa

Theo đó, cá thể cá sấu được phát hiện trong khuôn viên nhà bà Sương. Ngay sau đó, chủ nhà đã nhanh chóng thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao con vật theo quy định.

Qua kiểm tra, cá thể cá sấu nước ngọt nặng khoảng 3kg, dài khoảng 1m.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe cá sấu và hoàn tất các thủ tục theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Hiện cá thể cá sấu đang được cơ quan chức năng tạm thời quản lý, chăm sóc và liên hệ với đơn vị cứu hộ động vật hoang dã để bàn giao.

Theo UBND phường Thuận Hóa, cá thể cá sấu này sẽ không được thả về môi trường tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn cho hệ sinh thái và thực hiện đúng các quy định về quản lý động vật hoang dã.